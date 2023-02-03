Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Emre Belezoğlu'ndan doğum gününde İlyas Tüfekçi'ye ziyaret
Giriş Tarihi: 3.2.2023 16:49 Son Güncelleme: 3.2.2023 16:52

Emre Belezoğlu'ndan doğum gününde İlyas Tüfekçi'ye ziyaret

AA
Emre Belezoğlu’ndan doğum gününde İlyas Tüfekçi’ye ziyaret

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ALS hastalığıyla mücadele eden eski milli futbolcu İlyas Tüfekçi'yi doğum gününde ziyaret etti.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ALS hastalığıyla mücadele eden eski milli futbolcu İlyas Tüfekçi'yi doğum gününde ziyaret etti.

İlyas Tüfekçi'nin evine giden Belözoğlu, doğum gününde Tüfekçi'yi yalnız bırakmadı.

Ziyarete Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da görüntülü telefon aramasıyla katıldı ve İlyas Tüfekçi'nin doğum gününü kutladı.

İlyas Tüfekçi'nin kızı İlkin Tüfekçi ziyaretin videosunu sosyal medya hesabından, "Vefa işte böyle mutlu eder.. Babam çok mutlu oldu çok teşekkür…" notuyla paylaştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Ataşehir Belediyesi’ne dev yolsuzluk operasyonu! İlgezdi’nin ifadesine başvurulacak
Prof. Halil İnalcık 1990 yılında keşfetmişti: “İstanbul’un kapısı” Aydos Kalesi bugün açılıyor
SON DAKİKA | EYT yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi: 7 Şubat'ta Genel Kurul'a gelecek
Son dakika: Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa girdi: Ölü ve yaralılar var
Sol elim zavallı elim
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale: Kemal Bey'in adaylığını onaylatmak için masa kuruldu ise onay makamı değiliz!
AYM seçimlerini muhalefet mi kazandı?
Son dakika: 9 büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı
Koç istedi Büyükekşi kırmadı
Milli Muharip Uçak’ta geri sayım! Kritik tarih belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Emre Belezoğlu'ndan doğum gününde İlyas Tüfekçi'ye ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA