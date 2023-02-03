Emre Belezoğlu’ndan doğum gününde İlyas Tüfekçi’ye ziyaret

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ALS hastalığıyla mücadele eden eski milli futbolcu İlyas Tüfekçi'yi doğum gününde ziyaret etti.

İlyas Tüfekçi'nin evine giden Belözoğlu, doğum gününde Tüfekçi'yi yalnız bırakmadı.

Ziyarete Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da görüntülü telefon aramasıyla katıldı ve İlyas Tüfekçi'nin doğum gününü kutladı.

İlyas Tüfekçi'nin kızı İlkin Tüfekçi ziyaretin videosunu sosyal medya hesabından, "Vefa işte böyle mutlu eder.. Babam çok mutlu oldu çok teşekkür…" notuyla paylaştı.