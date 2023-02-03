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Giriş Tarihi: 3.2.2023 10:02 Son Güncelleme: 3.2.2023 10:05

Kayserispor bir kez daha Başakşehir’i yendi! Kayserispor, Başakşehir'e 3 sezondur sahasında yenilmiyor

İHA
Kayserispor bir kez daha Başakşehir’i yendi! Kayserispor, Başakşehir’e 3 sezondur sahasında yenilmiyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sahasında oynadığı Başakşehir maçını kazanırken son 3 sezondur rakibine sahasında puan vermedi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sahasında oynadığı Başakşehir maçını kazanırken son 3 sezondur rakibine sahasında puan vermedi.

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir ile karşılaşan Kayserispor, Ali Karimi'nin golü ile maçı 1-0 kazandı. Ligin ilk yarısında deplasmanda 2-0 yenildiği İstanbul ekibini sahasında tek golle geçen sarı kırmızılılar, son 3 sezondur sahasında rakibine puan vermedi. Rakibi ile sahasında oynadığı 14 maçta 6 kez kazanan Kayserispor, 5 kez de mağlup oldu. İki takım arasındaki 3 maç da berabere bitti.

İki takım arasında Kayseri'de oynanan maçlar ve neticeleri ise şu şekilde:
2007/2008 Kayserispor-Başakşehir 1-2
2008/2009 Kayserispor-Başakşehir 2-0
2009/2010 Kayserispor-Başakşehir 1-1
2010/2011 Kayserispor-Başakşehir 3-2
2011/2012 Kayserispor-Başakşehir 1-0
2012/2013 Kayserispor-Başakşehir 0-1
2015/2016 Kayserispor-Başakşehir 0-1
2016/2017 Kayserispor-Başakşehir 0-1
2017/2018 Kayserispor-Başakşehir 1-1
2018/2019 Kayserispor-Başakşehir 1-1
2019/2020 Kayserispor-Başakşehir 1-4
2020/2021 Kayserispor-Başakşehir 2-0
2021/2022 Kayserispor-Başakşehir 1-0
2022/2023 Kayserispor-Başakşehir 1-0

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Kayserispor bir kez daha Başakşehir’i yendi! Kayserispor, Başakşehir'e 3 sezondur sahasında yenilmiyor
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