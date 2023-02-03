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Giriş Tarihi: 3.2.2023 15:31

Konyaspor Sportif Direktörü Kulekaya, görevini bıraktığını açıkladı

DHA
Konyaspor Sportif Direktörü Kulekaya, görevini bıraktığını açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un Sportif Direktörü İrfan Kulekaya, görevini bıraktığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un Sportif Direktörü İrfan Kulekaya, görevini bıraktığını duyurdu.

Konyaspor Sportif Direktörü İrfan Kulekaya, yaptığı yazılı açıklama şu ifadeleri kullandı: "İki yıl gece gündüz hizmet ettiğim, çocukluk aşkım Konyaspor'dan bugün itibarıyla ayrılıyorum. Görevde olduğum süreçte tek amacım, kulübün bir kuruşunu dahi zayi etmemekti. Bunu başarmış şekilde şerefimle, alnım ak görevimi sonlandırdım. 'Konyaspor kirli oyunların alanı olmasın' diye verdiğimiz çabanın bazen sabote edildiğini gözlemlemek beni üzdü. Rabbime sonsuz şükürler olsun ki, hesabını veremeyeceğim hiçbir işe imza atmadım. Günah keçisi ilan edildiğim her olayda 'camiam zarar görmesin' diye sustum, susmaya devam edeceğim. Zamanı gelince her şeyi belgeleri ile açıklayacağım. Nihayetinde kişiler geçici, camialar kalıcıdır. Tüm bu süreçte arkamda duran, Konyaspor için gecesini gündüzüne katarak çalışan beni yüreklendiren, başta kulüp başkanımız Fatih Özgökçen olmak üzere, tüm oyuncu grubuna, profesyonel teknik ekibe, kulüp profesyonellerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Konyaspor'un ışıltılı günlerine en kısa zamanda geri döneceğine olan inancımı yineleyerek saygılarımı sunuyorum."

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Konyaspor Sportif Direktörü Kulekaya, görevini bıraktığını açıkladı
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