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Giriş Tarihi: 3.2.2023

Konyaspor’da düşüş sürüyor

Konyaspor’da düşüş sürüyor

Cebrail’in kendi ağlarını sarmasıyla İstanbul’a yenilen yeşil-beyazlılar, yeni teknik adamı Stanojevic ile üçüncü maçında da yüzü gülmedi

Teknik direktör İlhan Palut'un ayrılmasının ardından Aleksandar Stanojevic yönetiminde ligde 3. maçına çıkan Konyaspor, sahasında İstanbulspor'a 1-0 boyun eğdi. Yeni hocasıyla çıktığı üçüncü karşılaşmayı da kaybeden yeşil-beyazlılar, 67. dakikada kendi kalesini avladı. Emir Kaan ile sol kanattan bindiren İstanbul ekibinde, Ethemi'nin şutu Cebrail Karayel'e çarpıp filelere gitti: 0-1. Konyaspor, beraberlik golünü bulmak için yüklense de aradığını bulamadı. Ligde kalma mücadelesi veren İstanbulspor, puanını 18'e yükseltti.

TEKKE: SADECE 3 PUAN ALDIK
İstanbulspor Teknik direktörü Fatih Tekke, Konyaspor'un kötü gidişatını iyi değerlendirdiklerini belirtip "Top rakipteyken çok iyi oynayan bir İstanbulspor vardı. İşimiz kolay değil. Bunu bugün (dün) başardık ama sadece bir 3 puan aldık" yorumunu yaptı.

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Konyaspor’da düşüş sürüyor
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