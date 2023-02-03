Konyaspor’da düşüş sürüyor

Teknik direktör İlhan Palut'un ayrılmasının ardındanYeni hocasıyla çıktığı üçüncü karşılaşmayı da kaybeden yeşil-beyazlılar, 67. dakikada kendi kalesini avladı. Emir Kaan ile sol kanattan bindirenKonyaspor, beraberlik golünü bulmak için yüklense de aradığını bulamadı. Ligde kalma mücadelesi veren İstanbulspor, puanını 18'e yükseltti.İstanbulspor Teknik direktörü Fatih Tekke, Konyaspor'un kötü gidişatını iyi değerlendirdiklerini belirtip "Top rakipteyken çok iyi oynayan bir İstanbulspor vardı. İşimiz kolay değil. Bunu bugün (dün) başardık ama sadece bir 3 puan aldık" yorumunu yaptı.