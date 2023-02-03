Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi! "Kol bozuk şeklinde paylaşım yapanlar..."

Beşiktaş, Attila Karaoğlan atamasına tepki gösteren Fenerbahçe'ye cevap verdi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "25.12.2022 tarihinde Gaziantep FK ile oynadığımız maçın hakemini, haklı kararında dik durmasına rağmen kendi maçı öncesi algı yaratmak amaçlı kullananlara önerimiz, önlerindeki maça çıkıp şerefiyle hakkıyla mücadele etmeleridir." ifadeleri kullanıldı.

RESMİ SİTEDEN AÇIKLAMA

Beşiktaş, ayrıca sosyal medyadaki tepkisinin ardından resmi internet sitesinden bir paylaşım yaptı. Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu, Demir Grup Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasında verilen hakemlik adına utanç verici bir karar üzerine 3 Ocak 2023 tarihinde söz konusu maçla ilgili VAR kayıtlarını açıklarken, Gaziantep FK-Beşiktaş maçının kayıtlarını da eş zamanlı duyurarak Kulübümüz üzerinden kendilerini aklama çabasına girmiştir.

Bugüne kadar maçlarına ait VAR kayıtlarının adeta korumacı bir tavırla açıklanmadığı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün; Adana Demirspor ile oynadıkları müsabakada maçın hakemlerine yönelik tepkilerini sosyal medyada Kulübümüz üzerinden ifade ettiklerine büyük bir şaşkınlıkla tanık olduk.

Kendi camialarını yatıştırmak, hakemleri etki almak için başarısızlıklarına kılıf arayanları, saha dışında Beşiktaş ismini ucuz oyunlarına alet etmemeleri hususunda uyarıyoruz.

23 Eylül 2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık, maç boyunca verdiği hatalı kararlarla sonuca direkt etki etmesine rağmen yine sosyal medyadan "Kol bozuk" şeklinde paylaşım yapanlar, bozuk olanın kol değil sistem olduğunu ancak aynı hakemin kendileri aleyhine kararlar verdiğini düşündükleri zaman mı idrak edebilmişlerdir?

Olmayan penaltılar ve yanlış hakem kararlarıyla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray Spor Kulübü'nün de dün bağırıp, bugün hakemlerin lehlerine verdikleri kararlara susması ve aynı şekilde ligin başında hakemlerin verdikleri destekle mutlu olan ama bugün ise hakem hatalarından dert yanan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün açıklamaları, "Bana dokunmazsan sorun yok ama dokunursan sorun var" mantığının ta kendisidir.

Ne yazıktır ki hakem ve TFF desteğiyle şampiyon olmayı amaçlayan bu kulüplerin yıllardır yöneticileri değişmesine rağmen fıtratları değişmemiştir.

"Değişsin" dediğimiz hakemler gönderildikten sonra yine hakemlikte etkili olan koltuklarda görevlendirilmeleri bir şeylerden korkulduğu için midir?

Kamuoyu, bugün Türk futbolundaki temel sorunun saha içinde başarısız olanların bunu saha dışında telafi etmeye çalışması olduğunu bir kez daha net bir şekilde görmüştür. Türk futbolunun gelişimi ve marka değerinin artması hususlarında herkesin sorumlu ve görevli olduğunu hatırlatırız.

Son olarak; TFF'nin müthiş işler yaptığı güzellemesi ve yancılığının ardından başlarına taş düşünce bağıranlar unutmasın ki Beşiktaş tüm taşlardan daha ağırdır."

Beşiktaş JK