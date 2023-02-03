Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Konyaspor'dan Fenerbahçe'ye hakem tepkisi! "Ayrıcalık değil hak talep ediyoruz"
Giriş Tarihi: 3.2.2023 22:58

Son dakika haberi: Konyaspor'dan Fenerbahçe'ye hakem tepkisi! "Ayrıcalık değil hak talep ediyoruz"

Son dakika haberi: Konyaspor’dan Fenerbahçe’ye hakem tepkisi! Ayrıcalık değil hak talep ediyoruz

Son dakika haberi: Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Konyaspor, sarı lacivertli takımın maçın hakemi Atilla Karaoğlan hakkındaki paylaşımının ardından açıklamada bulundu. İşte tüm detaylar...

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Konyaspor, rakibine ve Ali Koç'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe maçı öncesi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile rakip takımının sosyal medya hesabından yaptığı hakem açıklamalarını tedirginlik içerisinde takip etmekteyiz.

arabam.com Konyaspor Kulübü olarak Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu ve özellikle sahada olacak hakemlerimizden ayrıcalık değil, hak eden hak ettiğini veren adil bir yönetim ile kurallara bağlı görev icra etmelerini bekliyoruz.

Ülkemizdeki futbol ortamına zarar vermemek adına hakemlerimizin baskı altına alınmaması ve müsabakaların huzur içerisinde devam etmesini temenni ediyoruz."

Fenerbahçe, karşılaşmaya atanan hakem Attila Karaoğlan için tepki göstermişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Ataşehir Belediyesi’ne dev yolsuzluk operasyonu! İlgezdi’nin ifadesine başvurulacak
Prof. Halil İnalcık 1990 yılında keşfetmişti: “İstanbul’un kapısı” Aydos Kalesi bugün açılıyor
SON DAKİKA | EYT yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi: 7 Şubat'ta Genel Kurul'a gelecek
Gökçeada Belediyesi'ndeki yolsuzlukta flaş gelişme! Ver ruhsatı al parayı!
SON DAKİKA: AKOM'dan İstanbul'a kar yağışı ve fırtına uyarısı! Günlerce sürecek...
Son dakika: Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa girdi: Ölü ve yaralılar var
Sol elim zavallı elim
AYM seçimlerini muhalefet mi kazandı?
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale: Kemal Bey'in adaylığını onaylatmak için masa kuruldu ise onay makamı değiliz!
Koç istedi Büyükekşi kırmadı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Konyaspor'dan Fenerbahçe'ye hakem tepkisi! "Ayrıcalık değil hak talep ediyoruz"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA