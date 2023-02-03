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Giriş Tarihi: 3.2.2023 10:03

Yiğidolar’da 5 oyuncu ceza sınırında

İHA
Yiğidolar’da 5 oyuncu ceza sınırında

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak olan Beşiktaş maçı öncesi DG Sivasspor’da 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Beşiktaş maçı öncesi DG Sivasspor'da 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'in 23. haftasında yarın Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor'da 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Kırmızı-beyazlılarda defans oyuncusu Caner Osmanpaşa ve Uğur Çiftçi, orta saha oyuncusu Fredrik Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt ve Charis Charisis Beşiktaş maçında sarı kart cezası tehdidiyle karşı karşıya.

Söz konusu futbolcular Beşiktaş mücadelesinde sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Fatih Karagümrük müsabakasında görev yapamayacak.

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Yiğidolar’da 5 oyuncu ceza sınırında
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