Ankaragücü teknik direktörü Ömer Erdoğan istifa etti!

Spor Toto Süper Ligi'nde Fatih Karagümrük mağlubiyeti sonrası MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan takımdan istifa ettiğini açıkladı.

"GÖREVİMDEN AYRILMA KARARI ALDIM"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Erdoğan, "Yaklaşık 6 ay önce Karagümrük maçı sonrası göreve gelmiştik. Bugün Karagümrük maçı sonrası görevimden ayrılma kararı aldım. Başta bizi göreve layık gören bu büyük camiaya ve başkanımız Faruk Koca'ya çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte hem futbolcu kardeşlerime, teknik ekibime, kulüpte çalışan tüm arkadaşlarıma, birbirimize sürekli karşılıklı sevgi ve saygı hissettirdiğimiz için çok teşekkür ediyorum. Oyuncularım bizim oyunumuzu ve isteklerimizi yerine getirmek için çok gayret ettiler, çok çaba gösterdiler. Büyük bir teşekkürümü de Ankaragücü taraftarına etmek istiyorum. Geldiğimiz günden bu yana bana inançlarını ve güvenlerini gösterdiler. Yenildiğimiz maçlardan sonra bile inançlarını bize gösterdiler. Futbolda bazen yenilikler iki taraf için de iyi oluyor. Hayırlısı olacağına inanıyorum. Bu kolay bir karar değildi ama tamamen iki taraf için çok doğru olacağı için, yeniliğin çok faydalı olacağı için ve yeni gelen hocamıza da transfer dönemi bitmeden transfer yapma imkanı sağlamak için bu kararı aldık. İnşallah bundan sonraki süreçte Ankaragücü takımının çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. İnşallah sezon sonunu çok iyi yerlerde bitireceğine canı gönülden eminim" dedi.

ANKARAGÜCÜ İLE 18 MAÇA ÇIKTI

Spor Toto Süper Lig ekibi Ankaragücü'nde Fatih Karagümrük maçı sonrası ayrılık yaşandı. Teknik Direktör Ömer Erdoğan, yaptığı açıklamada takımdan ayrıldığını açıkladı. Ömer Erdoğan, Ankaragücü'nün başında 18 maça çıkaraken, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

Ömer Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Amed Sportif Faaliyetler, Tuzlaspor ve Beşiktaş'ı eleyerek takımını çeyrek finale çıkarmıştı.

FATİH KARAGÜMRÜK MAÇLARINDAN SONRA İKİNCİ İSTİFA

MKE Ankaragücü'nün nu sezon çalıştıran iki teknik adam da VavaCars Fatih Karagümrük maçlarından sonra istifa etti.

Sarı-lacivertlilerde sezona başlayan Mustafa Dalcı, VavacarsFatih Karagümrük'e deplasmanda 4-1 kaybettikleri maçtan sonra istifasını açıklamıştı.

Ömer Erdoğan da bir VavaCars Fatih Karagümrük maçından sonra istifasını verdi.