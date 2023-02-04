Antalyaspor, Gaziantep FK’yi evinde tek golle geçti

Antalyaspor, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırladı. Antalya ekibi, Gaziantep FK'yı evinde 1-0 mağlup etti.
Antalya ekibinin tek golünü 20. dakikada Fredy kaydetti. Gaziantep Futbol Kulübü'nde Markovıc 90'da ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyumdan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetti.
Son maçında deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 kaybeden Akdeniz ekibi Fraport TAV Antalyaspor, bu galibiyetle puanını 24 yaptı. Gaziantep FK, ise 25 puanda kaldı.