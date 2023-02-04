Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor deplasmanında! İlk 11’ler belli oldu...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Hafta içi oynanan maçta VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, bu maçın telafisini Sivas'ta yapmak istiyor.

Son maçta Alanyaspor'u deplasmanda 3-0 yenerek rahat bir nefes alan Sivasspor da bu maçta puan ya da puanlar hedefliyor.

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İki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler şöyle;

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Charisis, Hakan, Gradel, Saiz, Caicedo

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Necip, Amir, Tayfur, N'Koudou, Cenk, Aboubakar