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Giriş Tarihi: 4.2.2023 15:02 Son Güncelleme: 4.2.2023 15:06

Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu...

Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor deplasmanında! İlk 11’ler belli oldu...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Zirve yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Beşiktaş, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Canlı anlatımının haberimizde yer alacağı Sivasspor - Beşiktaş mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu. İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Hafta içi oynanan maçta VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, bu maçın telafisini Sivas'ta yapmak istiyor.

Son maçta Alanyaspor'u deplasmanda 3-0 yenerek rahat bir nefes alan Sivasspor da bu maçta puan ya da puanlar hedefliyor.

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İki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler şöyle;

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Charisis, Hakan, Gradel, Saiz, Caicedo

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Necip, Amir, Tayfur, N'Koudou, Cenk, Aboubakar

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Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu...
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