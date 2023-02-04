Beşiktaş’a Fabio Borini transferinde Kevin Nkoudou engeli!

Beşiktaş'ın Karagümrük ile Borini pazarlıkları sürüyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, kırmızı- siyahlı kulübün başkanı Süleyman Hurma ile bizzat görüşerek İtalyan oyuncu için 1 milyon Euro seviyelerinde bonservis önerdi.

Karagümrük cephesi ise sezon sonu sözleşmesi bitecek yıldızları için daha yüksek ücret beklentisi içerisinde. Serbest kalma bedeli 2.5 milyon Euro olan Borini için masaya bonservis dışında bir oyuncunun da kiralık ya da bonservisiyle verilmesi seçenek olarak yatırıldı.

Kırmızı-siyahlılar, Georges-Kevin N'Koudou'yu isterken Beşiktaş teklife olumlu yaklaştı ancak Kamerunlu futbolcu ayrılık için sezon sonuna kadar tüm alacaklarını talep etti.

Bunun üzerine görüşmeler kilitlenirken, yıllık 1.6 milyon Euro kazanan N'Koudou'nun durumuna göre Beşiktaş bonservisi daha da arttırabilir.



AMİR, SİVAS'TA SAHNEDE

BEŞIKTAŞ'IN Konyaspor'dan kadrosuna dahil ettiği Amir Hadziahmetovic ayağının tozuyla 11'de sahaya çıkacak. Perşembe günü takıma katılan 25 yaşındaki oyuncu, takımdaki eksiklerin çokluğu nedeniyle bugün Sivas deplasmanında teknik heyet tarafından görev verilecek isimlerin başında geliyor. Boşnak futbolcu, orta sahada Gedson'un yerini devralacak.



VE GHEZZAL DÖNDÜ!

Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal 3.5 ay sonra geri döndü. Cezayirli kanat oyuncusu, 16 Ekim 2022'de oynanan Trabzonspor maçından bu yana takımdan uzak kalmıştı. 30 yaşındaki futbolcu yaklaşık 10 gündür takımla çalışıyordu. Dün de teknik heyetin kararıyla uzun bir aranın ardından 21 kişilik Sivas maçı kadrosuna alındı. Geçtiğimiz maçta hafif sakatlık yaşayan Cenk de kafileye dahil edildi. Josef de Souza, Salih Uçan ve Redmond ağrıları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.