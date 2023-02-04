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Giriş Tarihi: 4.2.2023 10:57

Beşiktaş'tan G.Saray'a bir gönderme daha! "Palavra..."

Beşiktaş’tan G.Saray’a bir gönderme daha! Palavra...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş Kulübü, Twitter hesabından Galatasaray'ın "Düşman değiliz, rakibiz. Adaleti birlikte getireceğiz" çağrısına yanıt verdi.

Beşiktaş, sosyal medya hesabından Galatasaray için bir paylaşım yaptı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş Kulübü, Twitter hesabından Galatasaray'ın "Düşman değiliz, rakibiz. Adaleti birlikte getireceğiz" çağrısına yanıt verdi.

Galatasaray'ın yaptığı "Düşman değiliz, rakibiz. Adaleti birlikte getireceğiz" çağrısına "Biz zamanında da susmadık ama adaleti herkes için istedik. Sesi çıkan olmamıştı. Adalet gün gelir herkese lazım olur. Haksızlığa zamanında karşı çıkmazsan sana lazım olduğunda da adalet isteyemezsin." şeklinde cevap veren siyah-beyazlılar, bu kez "Palavra" ifadesini kullandı.

Beşiktaş ayrıca gece saatlerinde de bir paylaşım yapmış ve "Açın gözlerinizi bakmayın şaşı, alayınız gelse yıkamaz şanlı Beşiktaş'ı." sözlerini kullanmıştı.

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Beşiktaş'tan G.Saray'a bir gönderme daha! "Palavra..."
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