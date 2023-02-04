Galatasaray’da dev derbi öncesi hedef seriyi devam ettirmek! 14 maçtır...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın oynayacağı Trabzonspor maçından 3 puanla ayrılarak galibiyet serisine devam etmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 51 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.



14 MAÇTIR KAZANIYOR

Galatasaray'ın, 11'i Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 14 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Ümraniyespor mücadelesiyle birlikte bu sezonki galibiyet serisini 14'e çıkarmış ve tarihindeki en uzun galibiyet serisi rekorunu kırmıştı.

Aslan, bu müsabakalarda ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor, Giresunspor ve Ümraniyespor, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u mağlup etti.



LİGDEKİ EN UZUN GALİBİYET SERİSİNE ORTAK OLACAK

Galatasaray, Trabzonspor maçından 3 puanla ayrılması durumunda Süper Lig'de üst üste 12. galibiyetini elde edecek. Sarı-kırmızılılar böylece lig tarihinde 1987-1988 sezonunun son 9 haftası ve 1988-1989 sezonunun da ilk 3 haftasında aldığı 12 galibiyet serisi rekorunu egale edecek. O dönemde takımı Mustafa Denizli çalıştırıyordu.



İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 10 maça çıktı. Aslan, söz konusu mücadelelerde 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 22 puan aldı. Cimbom, sahasındaki maçlarda 21 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, ligde evinde son olarak Ümraniyespor ile karşılaştı ve rakibini 3-2 yendi.

Sarı-kırmızılılar ayrıca Süper Lig'de Nef Stadyumu'nda oynadığı son 6 maçtan da galip ayrıldı.



MAURO ICARDİ İLE BAFETİMBİ GOMİS TAKIMI SIRTLIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de rakip fileleri 45 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda golcüler Mauro Icardi ile Bafetimbi Gomis, attığı 8'er golle takımını sırtlıyor. Icardi ve Gomis'in ardından Kerem Aktürkoğlu'nun 7, Dries Mertens 4, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata'nın 3'er, Sergio Oliveira ve Abdulkerim Bardakcı'nın 2'şer, Yunus Akgün, Milot Rashica, Leo Dubois ve Emre Taşdemir'in de 1'er golü bulunuyor. Geride kalan 4 golü ise Gaziantep FK'dan Stelios Kitsioui, Konyaspor'dan Francisco Calvo ve Başakşehir'den Youssouf Ndayishimiye ve Antalyaspor'dan Sherel Floranus kendi kalesine attı.



LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 21 karşılaşmada kalesinde 16 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca bu sezon ligde 9 müsabakada da kalesini gole kapadı.



3 futbolcu kart sınırında

Galatasaray'da 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu ceza sınırında bulunan isimler. Bu oyuncular, Trabzonspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 24. haftada deplasmanda oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

