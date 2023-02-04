Şenol Güneş, Sivasspor yenilgisini değerlendirdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçta istediklerini yapamadıklarını belirterek, "Oyunun ilk pozisyonunda atağa kalktığımız pozisyonda iyi konsantre olduğumuzu hissettiğimiz, sonrasında hem saha hem rakibe göre teslim olduğumuz bir oyun oldu. Ama biz de çok rahatken geriden uzun top atınca düşündüğümüz oyuna devam etmeliydik. Taç pozisyonunda yediğimiz gol rakibin oyun anlayışını güçlendirdi, bizi de panikletti. Oyun kurgusunda orta sahaya sahip olup alanı daraltamadık. Kendi oyunumuzun altında oynadık. Bütün şartlara uyum sağlamadan bitirdik. Son bölümlerde oyuna hakim olduk, değişiklikler yaptık ama öne geçsek daha rahat oynayabileceğimiz bir maçtı. Maça yeterince konsantre olamadık, rakip bu konuda bizden daha istekliydi. Onları tebrik ediyoruz" dedi.

Aboubakar'ın 4'üncü maçında henüz gol katkısı yapamadığının hatırlatması üzerine Güneş, "Bir transfer dönemi oldu. Ayrı çalışmalar, az çalışmalar. Takımda adaptasyon sorunları var, ilk maçta diri görünmesine rağmen bunu sürdüremedi. Biz bugün hücumda yeterince etkili olamadık. Aboubakar'ın bundan daha iyi olduğunu biliyoruz. Bazı oyuncularımızın kendi seviyesinin altında oynaması da bizim için olumsuz. Tamamına baktığınızda yeterli değildi" diye konuştu.

"BULUNDUĞUMUZ DURUMDEN MEMNUN DEĞİLİZ"

Henüz takım olamadıklarını ifade eden Şenol Güneş, "Hedefimiz, geldiğimizden beri takım oluşturmaktı ama onu henüz oluşturamadık. Fazla olan oyuncular var, eksik olanlar var. Orta sahada değişiklik yapmak zorunda kaldık. Özellikle merkez orta sahayı düşünürsek, bugün dirençli orta saha ile başlayıp değişiklik yapacakken yediğimiz gol bunu alt üst etti. İyi oyuncular var ama şartlar... Dele sonradan girdi ama sakatlığı vardı, gribal sorunu vardı. Rachid konusunda tereddütümüz vardı. Kasığında gerilme olmuştu. Koymak zorunda kaldık. Gelmeyen orta saha da dahil takım oluşturma sıkıntımız var. 2 maçtaki 5 puan kaybı bizim ve takım üzerinde moralsizlik yaratacak. Şampiyonluk yarışında yara aldığımız bir gerçek. Geriden gelmemize rağmen iyi bir gidişimiz vardı. Her maç final. Yediğiniz golden sonra maçtan kopmak doğru değil. Bugün bulunduğumuz durumdan memnun değiliz. Yapacak tek şey bu takımı ayakta tutup yarış içinde olmak. Hem bu sene için iyi bir takım olmak, seneye iyi bir kadro oluşturmak. Teslim olmak, bırakmak gibi bir durum olsa zaten bunun gereği yok" dedi.



"BURADA BİR MAĞLUBİYET VARSA SORUMLUSU BENİM"



Kanat oyuncularından yeterli verim alıp alınamadığı sorusuna ise tecrübel teknik adam şöyle cevap verdi:



"Sadece kanat değil, bekler de hücuma destek olur. Karagümrük maçında tempo düşüktü. İki bekimiz de hücuma katılabilir. Kenardan gidip, orta yapabilecek oyuncularımız var. Ortadan gelip şut atarken sıkıntılarımız var, bugün o da tamamen olumsuz. Bunu etkileyen durumun da saha olduğunu düşünüyorum. Pas yüzdesinden çok, arkaya atılacak toplarla gitmeye çalıştık. Konsantrasyon ve motivasyonumuz düşük bir maç oynadık. Saha koşulları da bunu etkiledi" dedi. Güneş, taraftarların yönetime istifa çağrısıyla ilgili de, "Burada bir mağlubiyet varsa, sorumlusu benim."