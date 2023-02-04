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Giriş Tarihi: 4.2.2023 11:46

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile İstanbul takımlarına geçit vermiyor

AA
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile İstanbul takımlarına geçit vermiyor

Spor Toto Süper Lig'de yarın lider Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı grafik sergiledi.

Spor Toto Süper Lig'de yarın lider Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı grafik sergiledi.

Avcı'nın, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımda, İstanbul temsilcileri karşısında 29 karşılaşma oynandı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 9 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.

DEPLASMANDA İKİ YENİLGİ
Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında deplasmanda 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, söz konusu yenilgileri şampiyon olduğu geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir karşısında 3-1, bu sezon da VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 4-1'lik sonuçla gördü.

BÜYÜK MAÇLARDA YENİLMEDİ
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında deplasman maçlarında hiç mağlubiyet yüzü görmedi.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı toplam 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Karadeniz ekibi, Galatasaray ile İstanbul'da 2020-2021 sezonunda 1-1 berabere kalırken geçen sezon 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.

TRABZONSPOR'UN 29 KARŞILAŞMASI
Trabzonspor'un İstanbul takımlarıyla teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 29 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç
2020-2021 Trabzonspor-Galatasaray 0-2 M
2020-2021 K.Gümrük-Trabzonspor 1-2 G
2020-2021 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2 G
2020-2021 M.Başakşehir-Trabzonspor 0-1 G
2020-2021 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1 M
2020-2021 Kasımpaşa-Trabzonspor 1-2 G
2020-2021 Galatasaray-Trabzonspor 1-1 B
2020-2021 Trabzonspor-K.Gümrük 2-0 G
2021-2022 Trabzonspor-Galatasaray 2-2 B
2021-2022 Kasımpaşa-Trabzonspor 0-1 G
2021-2022 Trabzonspor-Fenerbahçe 3-1 G
2021-2022 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2 G
2021-2022 K.Gümrük-Trabzonspor 0-2 G
2021-2022 Trabzonspor-M.Başakşehir 0-0 B
2021-2022 Galatasaray-Trabzonspor 1-2 G
2021-2022 Trabzonspor-Kasımpaşa 1-0 G
2021-2022 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-1 B
2021-2022 Trabzonspor-Beşiktaş 1-1 B
2021-2022 Trabzonspor-Karagümrük 1-1 B
2021-2022 M.Başakşehir-Trabzonspor 3-1 M
2022-2023 İstanbulspor-Trabzonspor 0-2 G
2022-2023 Trabzonspor-Galatasaray 0-0 B
2022-2023 Ümraniyespor-Trabzonspor 0-1 G
2022-2023 Trabzonspor-Kasımpaşa 0-0 B
2022-2023 Beşiktaş-Trabzonspor 2-2 B
2022-2023 Trabzonspor-Fenerbahçe 2-0 G
2022-2023 Karagümrük-Trabzonspor 4-1 M
2022-2023 Trabzonspor-M.Başakşehir 1-0 G
2022-2023 Trabzonspor-İstanbulspor 4-0 G

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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile İstanbul takımlarına geçit vermiyor
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