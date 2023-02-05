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Giriş Tarihi: 5.2.2023

Antalyaspor kendine geldi

Antalyaspor kendine geldi
Ligde son 8 maçında sadece bir galibiyet alabilen Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 yendi. Akdeniz ekibini 3 puana taşıyan golü 29. dakikada Fredy kaydetti. Erol Bulut'un istifasıyla Erdal Güneş yönetiminde çıktığı 2 maçı da kazanan Gaziantep FK, ilk kaybını yaşadı. Kırmızısiyahlılarda kırmızı kart gören Lazar Markovic ile sarı kart alan kaleci Günay cezalı duruma düştü. Gaziantep FK, gelecek hafta evinde G.Saray'ı konuk edecek.evimi bırakıyorum. Başta Faruk başkanıma, yönetim kuruluna teşekkür etmek istiyorum. Ama bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Kulüp ve benim için hayırlısı olacağını düşünüyorum. Bu iyi bir takım, kenetlenmesi lazım. Taraftardan ricam takıma sahip çıkması" dedi.

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Antalyaspor kendine geldi
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