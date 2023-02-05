Antalyaspor kendine geldi

Ligde son 8 maçında sadece bir galibiyet alabilen Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 yendi. Akdeniz ekibini 3 puana taşıyan golü 29. dakikada Fredy kaydetti. Erol Bulut'un istifasıyla Erdal Güneş yönetiminde çıktığı 2 maçı da kazanan Gaziantep FK, ilk kaybını yaşadı.Gaziantep FK, gelecek hafta evinde G.Saray'ı konuk edecek.Ama bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Kulüp ve benim için hayırlısı olacağını düşünüyorum. Bu iyi bir takım, kenetlenmesi lazım. Taraftardan ricam takıma sahip çıkması" dedi.