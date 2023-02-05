Beşiktaş sıfırı tüketti

Sivasspor karşısında aldığı yenilgiyle zirve yarışında bir yara daha alan Beşiktaş, dün rakibi karşısında adeta sahada yokları oynadı. İstatistiklerde sınıfta kalan siyah-beyazlı oyuncuların, soğuk hava ve kötü zeminde oynanan karşılaşmada varlık gösterememesi taraftarları kızdırdı.İkili mücadele kazanma yüzdesinde rakibinin gerisinde kalan (%53-%47) Kara Kartal, top kapma (%76-%54) ve top uzaklaştırma (35-13) değerlerinde de rakibine üstünlük kuramadı. Özellikle orta sahada varlık gösteremeyen siyahbeyazlılarda Tayfur 14 ikili mücadele 9, Amir ise 16'da 10 kayıpla oynadı.29 Aralık'ta oynanan Sivas-G.Saray karşılaşmasının ardından bakıma alınan Yeni 4 Eylül Stadı'nda 37 gün sonra ilk kez maç oynandı. Ancak futbolcular zeminden memnun kalmadı.Beşiktaş'ın West Ham'dan şartlı satın alma opsiyonuyla kiraladığı Masuaku takımda kalacak. "25 maçta opsiyon 2.2 milyon Euro'ya devreye girer" maddesi olan futbolcu için İngiliz kulübü ile yapılan indirim pazarlığı sonuçsuz kaldı. 4 maç sonra sözleşmesi aktif hale gelecek olan tecrübeli sol bek ile 3 yıllık otomatik kontrat devreye girecek. Bu arada dün sarı kart gören Masuaku cezalı duruma düştü.Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bizzat Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile görüşerek transfer etmek istediği Fabio Borini rafa kalktı. İtalyan oyuncu içincivarı bir bonservis öneren ancak olumsuz yanıt alan Beşiktaş, Karagümrük'ün N'Koudou'yu da istemesinedemişti. Ancak Kamerunlu futbolcu, gitmek istemedi ve iki kulüp arasında anlaşma sağlanamadıÖnceki gün Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki tartışmalara dahil olan Beşiktaş, rakipleriyle birlikte TFF'ye de sert mesajlar iletmişti. Konuyla ilgili aralarında bir toplantı yapan siyah-beyazlı yöneticilerin,dedikleri öğrenildi.