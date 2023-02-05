Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş sıfırı tüketti
Giriş Tarihi: 5.2.2023

Beşiktaş sıfırı tüketti

Beşiktaş sıfırı tüketti

Kara Kartal’ın Sivas’taki istatistikleri yenilginin nedenini anlattı. Sivasspor kalesine 9 şut denemesinde hiç isabet tutturamayan siyah-beyazlı oyuncular, ikili mücadele, top kapma ve top uzaklaştırmada da rakibinin gerisindeydi

Sivasspor karşısında aldığı yenilgiyle zirve yarışında bir yara daha alan Beşiktaş, dün rakibi karşısında adeta sahada yokları oynadı. İstatistiklerde sınıfta kalan siyah-beyazlı oyuncuların, soğuk hava ve kötü zeminde oynanan karşılaşmada varlık gösterememesi taraftarları kızdırdı. Uzatmalarla 104 dakika oynanan maçta 9 şut denemesinde bulunan Beşiktaş, hiç isabet bulamadı. İkili mücadele kazanma yüzdesinde rakibinin gerisinde kalan (%53-%47) Kara Kartal, top kapma (%76-%54) ve top uzaklaştırma (35-13) değerlerinde de rakibine üstünlük kuramadı. Özellikle orta sahada varlık gösteremeyen siyahbeyazlılarda Tayfur 14 ikili mücadele 9, Amir ise 16'da 10 kayıpla oynadı.

BU NASIL BAKIM!
29 Aralık'ta oynanan Sivas-G.Saray karşılaşmasının ardından bakıma alınan Yeni 4 Eylül Stadı'nda 37 gün sonra ilk kez maç oynandı. Ancak futbolcular zeminden memnun kalmadı.

MASUAKU'DA İNDİRİM OLMADI
Beşiktaş'ın West Ham'dan şartlı satın alma opsiyonuyla kiraladığı Masuaku takımda kalacak. "25 maçta opsiyon 2.2 milyon Euro'ya devreye girer" maddesi olan futbolcu için İngiliz kulübü ile yapılan indirim pazarlığı sonuçsuz kaldı. 4 maç sonra sözleşmesi aktif hale gelecek olan tecrübeli sol bek ile 3 yıllık otomatik kontrat devreye girecek. Bu arada dün sarı kart gören Masuaku cezalı duruma düştü.

BORİNİ TRANSFERİ RAFA KALKTI
Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bizzat Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile görüşerek transfer etmek istediği Fabio Borini rafa kalktı. İtalyan oyuncu için 1 milyon Euro civarı bir bonservis öneren ancak olumsuz yanıt alan Beşiktaş, Karagümrük'ün N'Koudou'yu da istemesine 'Tamam' demişti. Ancak Kamerunlu futbolcu, gitmek istemedi ve iki kulüp arasında anlaşma sağlanamadı

HERKESE ANLADIĞI DİLDEN…
Önceki gün Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki tartışmalara dahil olan Beşiktaş, rakipleriyle birlikte TFF'ye de sert mesajlar iletmişti. Konuyla ilgili aralarında bir toplantı yapan siyah-beyazlı yöneticilerin, "Daha önce yaşadığımız sıkıntıları dile getirirken her zaman ilgili kişilerle yüz yüze görüşerek sorunlara çözüm aradık. Ancak geldiğimiz noktada bunun hiçbir işe yaramadığını gördük. Artık herkese anladığı dilden konuşacağız. Mesajlarımızı herkese açık açık ileteceğiz" dedikleri öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Ali Koç resmen açıkladı! "Maça çıkıp 1 dakika sonra..."
Beyoğlu’nda 8 kişiyi yaralayan Sarı Mehmet yakalandı! Cezaevindeyken bana bakmadınız deyip silahla saldırmıştı
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı sömestr tatilinin bitmesine 2 gün kala tüm okullara gönderdi! Yeni uygulama başlıyor
Son dakika: Başkan Erdoğan, Menderes'in mektubuyla seslendi: Bizim CHP'den farkımız budur...
Cumhurbaşkanı açıkladı: "NATO’ya girmek istemiyoruz"
Son dakika: Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda buzlanma sonucu yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
SON DAKİKA | Dünyanın konuştuğu ABD-Çin krizinde yeni gelişme: Casus balon vuruldu!
CHP ve İYİ Parti'de adaylık kavgası! Yarkadaş'tan "Bu nasıl ayıptır" çıkışı
SON DAKİKA! İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi: AFAD'dan İstanbul depremi açıklaması
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş sıfırı tüketti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA