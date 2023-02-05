Beşiktaş sıfırı tüketti

Kara Kartal’ın Sivas’taki istatistikleri yenilginin nedenini anlattı. Sivasspor kalesine 9 şut denemesinde hiç isabet tutturamayan siyah-beyazlı oyuncular, ikili mücadele, top kapma ve top uzaklaştırmada da rakibinin gerisindeydi
Sivasspor karşısında aldığı yenilgiyle zirve yarışında bir yara daha alan Beşiktaş, dün rakibi karşısında adeta sahada yokları oynadı. İstatistiklerde sınıfta kalan siyah-beyazlı oyuncuların, soğuk hava ve kötü zeminde oynanan karşılaşmada varlık gösterememesi taraftarları kızdırdı. Uzatmalarla 104 dakikaoynanan maçta 9 şutdenemesinde bulunanBeşiktaş, hiç isabet bulamadı. İkili mücadele kazanma yüzdesinde rakibinin gerisinde kalan (%53-%47) Kara Kartal, top kapma (%76-%54) ve top uzaklaştırma (35-13) değerlerinde de rakibine üstünlük kuramadı. Özellikle orta sahada varlık gösteremeyen siyahbeyazlılarda Tayfur 14 ikili mücadele 9, Amir ise 16'da 10 kayıpla oynadı.
BU NASIL BAKIM!
29 Aralık'ta oynanan Sivas-G.Saray karşılaşmasının ardından bakıma alınan Yeni 4 Eylül Stadı'nda 37 gün sonra ilk kez maç oynandı. Ancak futbolcular zeminden memnun kalmadı.
MASUAKU'DA İNDİRİM OLMADI
Beşiktaş'ın West Ham'dan şartlı satın alma opsiyonuyla kiraladığı Masuaku takımda kalacak. "25 maçta opsiyon 2.2 milyon Euro'ya devreye girer" maddesi olan futbolcu için İngiliz kulübü ile yapılan indirim pazarlığı sonuçsuz kaldı. 4 maç sonra sözleşmesi aktif hale gelecek olan tecrübeli sol bek ile 3 yıllık otomatik kontrat devreye girecek. Bu arada dün sarı kart gören Masuaku cezalı duruma düştü.
BORİNİ TRANSFERİ RAFA KALKTI
Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bizzat Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile görüşerek transfer etmek istediği Fabio Borini rafa kalktı. İtalyan oyuncu için 1milyon Euro civarı bir bonservis öneren ancak olumsuz yanıt alan Beşiktaş, Karagümrük'ün N'Koudou'yu da istemesine 'Tamam' demişti. Ancak Kamerunlu futbolcu, gitmek istemedi ve iki kulüp arasında anlaşma sağlanamadı
HERKESE ANLADIĞI DİLDEN…
Önceki gün Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki tartışmalara dahil olan Beşiktaş, rakipleriyle birlikte TFF'ye de sert mesajlar iletmişti. Konuyla ilgili aralarında bir toplantı yapan siyah-beyazlı yöneticilerin, "Daha önce yaşadığımızsıkıntıları dile getirirken her zaman ilgili kişilerle yüzyüze görüşerek sorunlara çözüm aradık. Ancak geldiğimiznoktada bunun hiçbir işe yaramadığını gördük. Artıkherkese anladığı dilden konuşacağız. Mesajlarımızı herkeseaçık açık ileteceğiz" dedikleri öğrenildi.