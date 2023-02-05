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Giriş Tarihi: 5.2.2023

Çekilmek yok!

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Çekilmek yok!

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, son maçtaki hakem hatalarına dair önemli açıklamalar yaptı: "Bizim önümüzde iki yol var. Maça çıkmamak, maça çıkıp 1 dakika kalıp sahadan ayrılmak. Bunu yönetimde oyladık, Sonuç 11'e 3 çıktı. Ben 3 kişiden biriydim. Ligden çekilme yok. Bunu sakın aklınızdan bile geçirmeyin."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adana Demirspor maçında ve sonrasında yaşananlar hakkında Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yoğun katılımın olduğu toplantıda kürsüye çıkan Başkan Koç, hakem hatalarına isyan ederken şu ifadeleri kullandı:

BARDAĞI TAŞIRAN DAMLA
Şu an bir dönüm noktasındayız. Adana Demirspor maçı bardağı taşıran son damla oldu. Esas sıkıntı son 15 yılda yaşatılanlar ve Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumdur. 3 maç arka arkaya 10 kişi kaldık, sesimizi çıkarmadık. Sivas-Galatasaray maçı 3 puan, Adana Demir-Fenerbahçe maçı 2 puan. Sadece iki maçta sonuca direkt etki eden 5 puan var.

OPERASYONLAR HEP ŞUBAT'TA
Önümüzde şu anda iki yol var. Maça çıkmamak, maça çıkıp 1 dakika kalıp sahadan ayrılmak, bu sezonu feda etmek demektir. Ama inanın, geleceğimiz için önemli bir adımdır. Bunu oyladık yönetimde, 11'e 3 çıktı sonuç, 3 kişiden biriydim. Ama devam etme kararı çıktı. 2 yoldan biri radikal karar, diğeri sonuna kadar mücadele edip savaşmak. Bize operasyonlar hep şubat ayında yapılıyor.
Artık biz figüran mı olacağız? Yoksa bu ülkenin futbolunu temizleme uğruna bugünlerden feragat mı edeceğiz? Ben başkanlığımı feda etmeye hazırım! Ligden çekilme gibi saçma sapan bir şey yok. Sakın aklınızdan bile geçirmeyin.

VAR'I TÜRK HAKEMLERDEN KURTARMAK ZORUNDAYIZ
Kürsüdeki konuşması sırasında Adana Demirspor maçındaki hakem hatalarını göstererek eleştirilerde bulunan Başkan Koç, "Yaşananlar olacak iş değil! Düşünsenize bu hatalar malum rakibimize yapılacaktı. Neler olurdu? En kısa zamanda VAR'ı Türk hakemlerinden kurtarmalıyız. Dün (cuma) bunu söylemeye gittik TFF'ye, ağlamaya gitmedik. Çözümle gittik... Gelecek sezon yarı-otomatik ofsayt sistemi de gelecek" dedi.

YÜKSEK GERİLİM
Divan Kurulu gergin anlara sahne oldu. Başkan Koç'un konuşması sırasında bir üye araya girerek, "Seçim döneminde size söylemiştim" diyerek çıkıştı. Başkan ise, "Ne olmuş söylemişsen! Kürsüye gelir misin lütfen, gel buradan konuş" karşılığını verdi. Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar araya girerek sakin olma çağrısında bulundu. Toplantı sonunda ise bir üye, Uğur Dündar'a serzenişlerde bulunup şişe fırlattı. Tartışma büyümeden engellendi. Bu arada Uğur Dündar, Adana Demirspor maçının hakemi Ali Palabıyık ve ekibi için suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

İSAK VURAL KİRALANDI
Fenerbahçe, bir yıl önce Benfica altyapısından renklerine bağlandığı genç futbolcusu İsak Vural'ı, İsveç ekibi Hammarby'e kiraladı. 16 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonunda tekrar sarı-lacivertli ekibe döneceği bildirildi. 2018'e kadar Hammarby takımının altyapısında top koşturan İsak, Fenerbahçe U19 takımıyla 16 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

KANARYA FIRSAT PEŞİNDE
Fenerbahçe yönetimi, transfer döneminin son günlerine girilirken Batshuayi'de olduğu gibi maliyeti düşük kaliteli bir oyuncu almak için fırsat kolluyor. Kanat forveti bölgesine bir isim düşünen yönetim, Hakim Ziyech'i son ana kadar bitirmeye uğraşacak. Bu arada Zajc'ın takımdan ayrılma ihtimali ortadan kalktı. F.Bahçe bu sebeple düşündüğü 8 numara transferini askıya aldı.

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