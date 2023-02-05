Çekilmek yok!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adana Demirspor maçında ve sonrasında yaşananlar hakkında Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.Şu an bir dönüm noktasındayız. Adana Demirspor maçı bardağı taşıran son damla oldu.3 maç arka arkaya 10 kişi kaldık, sesimizi çıkarmadık.Önümüzde şu anda iki yol var. Maça çıkmamak, maça çıkıp 1 dakika kalıp sahadan ayrılmak, bu sezonu feda etmek demektir.Bunu oyladık yönetimde, 11'e 3 çıktı sonuç, 3 kişiden biriydim. Ama devam etme kararı çıktı.Artık biz figüran mı olacağız? Yoksa bu ülkenin futbolunu temizleme uğruna bugünlerden feragat mı edeceğiz?Ligden çekilme gibi saçma sapan bir şey yok. Sakın aklınızdan bile geçirmeyin.Kürsüdeki konuşması sırasında Adana Demirspor maçındaki hakem hatalarını göstererek eleştirilerde bulunan Başkan Koç,dedi.Divan Kurulu gergin anlara sahne oldu. Başkan Koç'un konuşması sırasında bir üye araya girerek, "Seçim döneminde size söylemiştim" diyerek çıkıştı. Başkan ise, "Ne olmuş söylemişsen! Kürsüye gelir misin lütfen, gel buradan konuş" karşılığını verdi. Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar araya girerek sakin olma çağrısında bulundu. Toplantı sonunda ise bir üye, Uğur Dündar'a serzenişlerde bulunup şişe fırlattı. Tartışma büyümeden engellendi. Bu arada Uğur Dündar, Adana Demirspor maçının hakemi Ali Palabıyık ve ekibi için suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.Fenerbahçe, bir yıl önce Benfica altyapısından renklerine bağlandığı genç futbolcusu İsak Vural'ı, İsveç ekibi Hammarby'e kiraladı. 16 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonunda tekrar sarı-lacivertli ekibe döneceği bildirildi. 2018'e kadar Hammarby takımının altyapısında top koşturan İsak, Fenerbahçe U19 takımıyla 16 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.Fenerbahçe yönetimi, transfer döneminin son günlerine girilirken Batshuayi'de olduğu gibi maliyeti düşük kaliteli bir oyuncu almak için fırsat kolluyor.Bu arada Zajc'ın takımdan ayrılma ihtimali ortadan kalktı. F.Bahçe bu sebeple düşündüğü 8 numara transferini askıya aldı.