Çekilmek yok!

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, son maçtaki hakem hatalarına dair önemli açıklamalar yaptı: "Bizim önümüzde iki yol var. Maça çıkmamak, maça çıkıp 1 dakika kalıp sahadan ayrılmak. Bunu yönetimde oyladık, Sonuç 11'e 3 çıktı. Ben 3 kişiden biriydim. Ligden çekilme yok. Bunu sakın aklınızdan bile geçirmeyin."
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adana Demirspor maçında ve sonrasında yaşananlar hakkında Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Kalamış Faruk IlgazTesisleri'nde yoğunkatılımın olduğutoplantıda kürsüyeçıkan Başkan Koç,hakem hatalarınaisyan ederken şu ifadelerikullandı:
BARDAĞI TAŞIRAN DAMLA
Şu an bir dönüm noktasındayız. Adana Demirspor maçı bardağı taşıran son damla oldu. Esas sıkıntıson 15 yılda yaşatılanlarve Fenerbahçe'niniçinde bulunduğudurumdur. 3 maç arka arkaya 10 kişi kaldık, sesimizi çıkarmadık. Sivas-Galatasaraymaçı 3 puan,Adana Demir-Fenerbahçemaçı 2 puan.Sadece iki maçtasonuca direkt etkieden 5 puan var.
OPERASYONLAR HEP ŞUBAT'TA
Önümüzde şu anda iki yol var. Maça çıkmamak, maça çıkıp 1 dakika kalıp sahadan ayrılmak, bu sezonu feda etmek demektir. Ama inanın, geleceğimiziçin önemlibir adımdır. Bunu oyladık yönetimde, 11'e 3 çıktı sonuç, 3 kişiden biriydim. Ama devam etme kararı çıktı. 2 yoldan biri radikalkarar, diğeri sonunakadar mücadeleedip savaşmak. Bizeoperasyonlar hep şubatayında yapılıyor.
Artık biz figüran mı olacağız? Yoksa bu ülkenin futbolunu temizleme uğruna bugünlerden feragat mı edeceğiz? Ben başkanlığımıfeda etmeye hazırım! Ligden çekilme gibi saçma sapan bir şey yok. Sakın aklınızdan bile geçirmeyin.
VAR'I TÜRK HAKEMLERDEN KURTARMAK ZORUNDAYIZ
Kürsüdeki konuşması sırasında Adana Demirspor maçındaki hakem hatalarını göstererek eleştirilerde bulunan Başkan Koç, "Yaşananlar olacakiş değil! Düşünsenize bu hatalarmalum rakibimize yapılacaktı. Nelerolurdu? En kısa zamanda VAR'ı Türkhakemlerinden kurtarmalıyız. Dün(cuma) bunu söylemeye gittik TFF'ye,ağlamaya gitmedik. Çözümle gittik...Gelecek sezon yarı-otomatik ofsaytsistemi de gelecek" dedi.
YÜKSEK GERİLİM
Divan Kurulu gergin anlara sahne oldu. Başkan Koç'un konuşması sırasında bir üye araya girerek, "Seçim döneminde size söylemiştim" diyerek çıkıştı. Başkan ise, "Ne olmuş söylemişsen! Kürsüye gelir misin lütfen, gel buradan konuş" karşılığını verdi. Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar araya girerek sakin olma çağrısında bulundu. Toplantı sonunda ise bir üye, Uğur Dündar'a serzenişlerde bulunup şişe fırlattı. Tartışma büyümeden engellendi. Bu arada Uğur Dündar, Adana Demirspor maçının hakemi Ali Palabıyık ve ekibi için suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
İSAK VURALKİRALANDI
Fenerbahçe, bir yıl önce Benfica altyapısından renklerine bağlandığı genç futbolcusu İsak Vural'ı, İsveç ekibi Hammarby'e kiraladı. 16 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonunda tekrar sarı-lacivertli ekibe döneceği bildirildi. 2018'e kadar Hammarby takımının altyapısında top koşturan İsak, Fenerbahçe U19 takımıyla 16 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.
KANARYAFIRSATPEŞİNDE
Fenerbahçe yönetimi, transfer döneminin son günlerine girilirken Batshuayi'de olduğu gibi maliyeti düşük kaliteli bir oyuncu almak için fırsat kolluyor. Kanat forveti bölgesinebir isim düşünen yönetim,Hakim Ziyech'i son ana kadarbitirmeye uğraşacak. Bu arada Zajc'ın takımdan ayrılma ihtimali ortadan kalktı. F.Bahçe bu sebeple düşündüğü 8 numara transferini askıya aldı.