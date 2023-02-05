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Giriş Tarihi: 5.2.2023 20:50

Fenerbahçe'den giden Bruma, Braga'da ilk maçında 2 gol attı

Fenerbahçe’den giden Bruma, Braga’da ilk maçında 2 gol attı

Fenerbahçe'den Braga'ya kiralık olarak transfer olan Bruma, ilk maçına attığı iki golle dikkat çeken bir başlangıç yaptı.

Fenerbahçe'den Portekiz ekibi Braga'ya kiralanan Bruma, çıktığı ilk maçta 2 dakikada 2 gole imza attı. Braga sahasında Famalicao'yu ağırladığı maçı 4-1'lik skorla kazandı. Maça yedek başlayan Bruma, 59. dakikada Abel Ruiz'in yerine oyuna girdi.

Karşılaşmada 2-1'lik Braga üstünlüğü sürerken, Bruma 90+1 ve 90+3. dakikada attığı gollerle maçın 4-1 bitmesini sağladı. Bruma'ya asistleri Süper Lig'den tanıdığımız Pizzi ve Andre Castro yaptı.

Bu galibiyetin ardından Braga puıanını 43'e yükseltti ve maç eksiğiyle, lider Benfica'nın 10 puan gerisinde haftayı kapattı. Braga, Portekiz Ligi'nde bir sonraki hafta Maritimo deplasmanına çıkacak

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Fenerbahçe'den giden Bruma, Braga'da ilk maçında 2 gol attı
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