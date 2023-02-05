Fırtına hazır

Evinde fırtına gibi esen ancak deplasmanda kötü bir performans sergileyen Trabzonspor, bugün Aslantepe'de bu şanssızlığını bitirmek ve G.Saray ile arasındaki puan farkını eritmek hedefinde.Antalya galibiyeti moral oldu. Hem oyuncuların hem de teknik ekibin enerjisi yükseldi.durumlarının ciddi olmaması teknik direktör Abdullah Avcı'nın elini rahatlattı.tecrübeli hocayı zorlu maç öncesi memnun etti.Trabzonspor teknik heyeti, Galatasaray'ın bu sezon oynadığı tüm maçları detaylı bir şekilde analiz etti. Abdullah Avcı, son haftalardaki formasyonunda önemli bir değişikliğe giderek,Teknik ekibin, oyuncularından bol bol şut denemesi yapmasını istediği ve rakibi bu şekilde baskı altına almayı hedeflediği ifade edildi. Bu aradaYönetim, takımın üzerinde baskı oluşturmamak için ekstra bir prim uygulamasına girmeyecek. AncakTeknik ekip, maç içerisinde gerginlikler oluşabileceği gerekçesiyle oyunculara sakin kalmaları ve soğukkanlı olmaları konusunda da uyarılarda bulundu.Anastasios Bakasetas, bordo-mavili formayla bu sezon Süper Lig'de 19 maçta 6 gol, 5 asist üretti. Toplamda ise 30 karşılaşmada 11 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.Geçen yılki performansından uzak bir Trabzonspor gerçeği var. Bir de kendi sahasındaki sonuçların bir türlü deplasmanlarda alınamaması. Dış saha yetersizliğinin en önemli nedeni; geçen sezonki saha içi yardımlaşmadan uzaklaşmaları.Bugünkü karşılaşmada favori görünen taraf Galatasaray…Avcı'nın takım savunmasını öne çıkaran bir strateji ile sahaya çıkması gerektiğini düşünüyorum. Dirençli bir orta saha ve de Galatasaray'ın kendi sahasındaki maçlarda savunmasının arkasına atılan toplarda sorunları düşünüldüğünde çabuk ve öne oynama becerisi olan oyunculara ilk 11'de şans vermeli.Son çalışmasını Trabzon'da yapan bordo-mavililer, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi… Meteoroloji, İstanbul için olumsuz hava şartları uyarısı yaparken,Bordo-mavili yönetim, bunun için de tüm tedbirlerini almış durumda.Trabzonspor'un ara transfer dönemi içerisinde transfer yapma ihtimali oldukça düşük olsa da şu an boş olan 98 doğumlu oyuncu kontenjanına da uygun olan Ola Brynhildsen için bir girişim yapılmıştı. Molde, 23 yaşındaki orta sahayı kampa götürme kararı aldı. Ancak Norveç basınında yer alan haberlere göre8 Şubat'a kadar görüşmeler sürecek.