Fırtına hazır

Deplasman fobisini bitirmek isteyen Trabzonspor’da moraller yüksek. Antalyaspor galibiyeti takımda öz güveni yerine getirdi. Sakatal rdan iyi haber geldi. Her oyuncunun forma istemesi Avcı'nın elini rahatlattı. Sahada sakin kalınacak, tecrübeli isimler sorumluluk alacak
Evinde fırtına gibi esen ancak deplasmanda kötü bir performans sergileyen Trabzonspor, bugün Aslantepe'de bu şanssızlığını bitirmek ve G.Saray ile arasındaki puan farkını eritmek hedefinde. Bordo-mavililer, maçaşu şekilde hazırlandı:
SAKATLAR İYİLEŞTİ
Antalya galibiyeti moral oldu. Hem oyuncuların hem de teknik ekibin enerjisi yükseldi. Eren Elmalı,Abdülkadir Ömürve Marc Bartra'nın durumlarının ciddi olmaması teknik direktör Abdullah Avcı'nın elini rahatlattı. Yedekler dahil tümfutbolcuların formaisteği tecrübeli hocayı zorlu maç öncesi memnun etti.
DETAYLI ANALİZ
Trabzonspor teknik heyeti, Galatasaray'ın bu sezon oynadığı tüm maçları detaylı bir şekilde analiz etti. Abdullah Avcı, son haftalardaki formasyonunda önemli bir değişikliğe giderek, gol yememeyiön planda tutan, ancakyakalanan pozisyonlarıda değerlendirmeyihedefleyen bir sistem ilesahada olacak.
ÖZEL ŞUT ÇALIŞMASI
Teknik ekibin, oyuncularından bol bol şut denemesi yapmasını istediği ve rakibi bu şekilde baskı altına almayı hedeflediği ifade edildi. Bu arada yoğunkar yağışı ihtimalinekarşın tedbirler alındı.Özel giysiler de hazırdabulundurulacak.
KAZANILIRSA PRİM VAR
Yönetim, takımın üzerinde baskı oluşturmamak için ekstra bir prim uygulamasına girmeyecek. Ancak maç kazanılırsasoyunma odasındaoyunculara bir jest yapabileceğibelirtildi.
SAKİN KALIN UYARISI
Teknik ekip, maç içerisinde gerginlikler oluşabileceği gerekçesiyle oyunculara sakin kalmaları ve soğukkanlı olmaları konusunda da uyarılarda bulundu. Tecrübeli isimlerin dahafazla sorumluluk almalarıda istendi.
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Anastasios Bakasetas, bordo-mavili formayla bu sezon Süper Lig'de 19 maçta 6 gol, 5 asist üretti. Toplamda ise 30 karşılaşmada 11 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.
BİR GÖRÜŞ / İskender GÜNEN
DİRENÇLİ ORTA SAHA ŞART
Geçen yılki performansından uzak bir Trabzonspor gerçeği var. Bir de kendi sahasındaki sonuçların bir türlü deplasmanlarda alınamaması. Dış saha yetersizliğinin en önemli nedeni; geçen sezonki saha içi yardımlaşmadan uzaklaşmaları. Ama bir başkagerçek var ki Abdullah Avcı geldiktensonra takım, büyükmaçlarda kendi tarihine yakışırsonuçlar alıyor. Bugünkü karşılaşmada favori görünen taraf Galatasaray… Bu maç Trabzonspor'un üst sıralardakikonumunu da belirleyecek. Avcı'nın takım savunmasını öne çıkaran bir strateji ile sahaya çıkması gerektiğini düşünüyorum. Dirençli bir orta saha ve de Galatasaray'ın kendi sahasındaki maçlarda savunmasının arkasına atılan toplarda sorunları düşünüldüğünde çabuk ve öne oynama becerisi olan oyunculara ilk 11'de şans vermeli.
DÖNÜŞ SIKINTISI!
Son çalışmasını Trabzon'da yapan bordo-mavililer, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi… Meteoroloji, İstanbul için olumsuz hava şartları uyarısı yaparken, THY'nin5-6 Şubat tarihli pek çok uçuşunuiptal etmesi ve bunlarınarasında Trabzon'un da olmasıtakımın dönüşünü düşündürüyor. Bordo-mavili yönetim, bunun için de tüm tedbirlerini almış durumda.
BRYNHİLDSEN İÇİN BEKLEMEDE
Trabzonspor'un ara transfer dönemi içerisinde transfer yapma ihtimali oldukça düşük olsa da şu an boş olan 98 doğumlu oyuncu kontenjanına da uygun olan Ola Brynhildsen için bir girişim yapılmıştı. Molde, 23 yaşındaki orta sahayı kampa götürme kararı aldı. Ancak Norveç basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor ile iletişim hâlâ kopmadı. 8 Şubat'a kadar görüşmeler sürecek.