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Giriş Tarihi: 5.2.2023

Gelecek sezonun planını yapacağız

Gelecek sezonun planını yapacağız
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları adeta şampiyonluk yarışına havlu attıklarının itirafı gibiydi. Karşılaşma için "Hem rakibe hem de sahaya teslim olduk" yorumu yapan deneyimli çalıştırıcı, şöyle devam etti: "Kabul etmek lazım ki bir transfer oldu. Transfer döneminde ayrı çalışmalar, az çalışmalar, adaptasyon sıkıntıları var. Sadece Aboubakar değil, birçok oyuncumuz kendi seviyelerinin altında. Şampiyonluk yarışında büyük yara aldığımız bir gerçek. Sezon sonuna kadar takım oluşturmaya çalışacağız. Kalacaklarıyla, gidecekleriyle gelecek sezonun hazırlığını planlamasını yapacağız. Mağlubiyetin sorumlusu benim. Kazansaydık, yönetim istifa tezahüratları olmayacaktı. Ancak her şey bitti dağılalım durumu yok."

DAHA İYİ OYNAMALIYIZ
Beşiktaş'taki ilk maçına ilk 11'de çıkan Amir Hadziahmetovic, hava ve saha şartlarının sonuçta belirleyici olduğunu söyledi. Boşnak yıldız, "Zor bir zeminde ve soğuk bir havada oynadık. Ancak daha iyisini yapmamız gerekiyor. Bir sonraki maçta ben ve arkadaşlarım 3 puan için mücadele edeceğiz" dedi.

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Gelecek sezonun planını yapacağız
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