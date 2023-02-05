Gelecek sezonun planını yapacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları adeta şampiyonluk yarışına havlu attıklarının itirafı gibiydi. Karşılaşma içinyorumu yapan deneyimli çalıştırıcı, şöyle devam etti: "Kabul etmek lazım ki bir transfer oldu. Transfer döneminde ayrı çalışmalar, az çalışmalar, adaptasyon sıkıntıları var. Sadece Aboubakar değil, birçok oyuncumuz kendi seviyelerinin altında.Sezon sonuna kadar takım oluşturmaya çalışacağız. Kalacaklarıyla, gidecekleriyle gelecek sezonun hazırlığını planlamasını yapacağız.Kazansaydık, yönetim istifa tezahüratları olmayacaktı. Ancak her şey bitti dağılalım durumu yok."Beşiktaş'taki ilk maçına ilk 11'de çıkan Amir Hadziahmetovic, hava ve saha şartlarının sonuçta belirleyici olduğunu söyledi. Boşnak yıldız, "Zor bir zeminde ve soğuk bir havada oynadık. Ancak daha iyisini yapmamız gerekiyor. Bir sonraki maçta ben ve arkadaşlarım 3 puan için mücadele edeceğiz" dedi.