Gümrük Ankara’da güldü

Andrea Pirlo yönetimindekiTaraftarının coşkusuyla yüklenen Başkent ekibi, 27. dakikada Beridze'nin düşürülmesi sonucu penaltı kazandı.Bu dakikadan sonra ivmesini artıran Gümrük, üst üste yaptığı atakların meyvesini devrenin sonunda aldı.İkinci yarıda da baskısını sürdüren Pirlo'nun takımı, 65'te bu kez kendisi penaltı kazandı.Başkent ekibi son 4 maçta 3. mağlubiyetini alırken Karagümrük, yenilmezliğini 7 maça (3G-4B) çıkardı.Ankaragücü'nde teknik direktör Ömer Erdoğan, Karagümrük yenilgisinin ardından istifa etti. Taraftarın kendisine inanılmaz destek verdiğini söyleyen 45 yaşındaki çalıştırıcı,Ama bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Kulüp ve benim için hayırlısı olacağını düşünüyorum. Bu iyi bir takım, kenetlenmesi lazım. Taraftardan ricam takıma sahip çıkması" dedi.