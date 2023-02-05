Gümrük Ankara’da güldü

Diagne ve Borini’nin golleriyle Ankaragücü’nü deviren Pirlo’nun öğrencileri, 4 hafta sonra galibiyetle tanıştı
Andrea Pirlo yönetimindeki FatihKaragümrük, deplasmandaAnkaragücü'nü 2-0geçerek 4 hafta sonra galibiyetletanıştı. Taraftarının coşkusuyla yüklenen Başkent ekibi, 27. dakikada Beridze'nin düşürülmesi sonucu penaltı kazandı. Beyaznoktaya gelen Pedrinho,topu auta gönderdi. Bu dakikadan sonra ivmesini artıran Gümrük, üst üste yaptığı atakların meyvesini devrenin sonunda aldı. 45+1'deShukurov'un ceza sahasınaindirdiği topu Diagne ağlarayolladı: 0-1. İkinci yarıda da baskısını sürdüren Pirlo'nun takımı, 65'te bu kez kendisi penaltı kazandı. Takımınformda ismi Borini, sol direkdibine vuruşuyla golünüattı: 0-2. Başkent ekibi son 4 maçta 3. mağlubiyetini alırken Karagümrük, yenilmezliğini 7 maça (3G-4B) çıkardı.
ÖMER ERDOĞAN İSTİFA ETTİ
Ankaragücü'nde teknik direktör Ömer Erdoğan, Karagümrük yenilgisinin ardından istifa etti. Taraftarın kendisine inanılmaz destek verdiğini söyleyen 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Bugün görevimibırakıyorum. Başta Faruk başkanıma,yönetim kuruluna teşekküretmek istiyorum. Ama bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Kulüp ve benim için hayırlısı olacağını düşünüyorum. Bu iyi bir takım, kenetlenmesi lazım. Taraftardan ricam takıma sahip çıkması" dedi.