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Giriş Tarihi: 5.2.2023

Gümrük Ankara’da güldü

Gümrük Ankara’da güldü

Diagne ve Borini’nin golleriyle Ankaragücü’nü deviren Pirlo’nun öğrencileri, 4 hafta sonra galibiyetle tanıştı

Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-0 geçerek 4 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Taraftarının coşkusuyla yüklenen Başkent ekibi, 27. dakikada Beridze'nin düşürülmesi sonucu penaltı kazandı. Beyaz noktaya gelen Pedrinho, topu auta gönderdi. Bu dakikadan sonra ivmesini artıran Gümrük, üst üste yaptığı atakların meyvesini devrenin sonunda aldı. 45+1'de Shukurov'un ceza sahasına indirdiği topu Diagne ağlara yolladı: 0-1. İkinci yarıda da baskısını sürdüren Pirlo'nun takımı, 65'te bu kez kendisi penaltı kazandı. Takımın formda ismi Borini, sol direk dibine vuruşuyla golünü attı: 0-2. Başkent ekibi son 4 maçta 3. mağlubiyetini alırken Karagümrük, yenilmezliğini 7 maça (3G-4B) çıkardı.

ÖMER ERDOĞAN İSTİFA ETTİ
Ankaragücü'nde teknik direktör Ömer Erdoğan, Karagümrük yenilgisinin ardından istifa etti. Taraftarın kendisine inanılmaz destek verdiğini söyleyen 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Bugün görevimi bırakıyorum. Başta Faruk başkanıma, yönetim kuruluna teşekkür etmek istiyorum. Ama bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Kulüp ve benim için hayırlısı olacağını düşünüyorum. Bu iyi bir takım, kenetlenmesi lazım. Taraftardan ricam takıma sahip çıkması" dedi.

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Gümrük Ankara’da güldü
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