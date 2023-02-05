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Giriş Tarihi: 5.2.2023 15:41

Hatayspor'un konuğu Kasımpaşa | CANLI

Hatayspor’un konuğu Kasımpaşa | CANLI

Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor-Kasımpaşa maçı oynanıyor. Trabzonspor galibiyetinin ardından Gaziantep FK'ye deplasmanda 4-1 kaybeden Hatayspor yeniden çıkışa geçmek istiyor. 4 maçlık galibiyet hasretine Giresunspor karşısında son veren Kasımpaşa da kazanarak seri yapma amacında... Maç öncesinde Hatayspor 20 puanla 17, Kasımpaşa ise 22 puanla 15. sırada yer alıyor. Hatayspor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde..

Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor-Kasımpaşa maçı oynanıyor. Trabzonspor galibiyetinin ardından Gaziantep FK'ye deplasmanda 4-1 kaybeden Hatayspor yeniden çıkışa geçmek istiyor. 4 maçlık galibiyet hasretine Giresunspor karşısında son veren Kasımpaşa da kazanarak seri yapma amacında... Maç öncesinde Hatayspor 20 puanla 17, Kasımpaşa ise 22 puanla 15. sırada yer alıyor. Hatayspor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde..

HATAYSPOR 0 - 0 KASIMPAŞA (İlk yarı oynanıyor)

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İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Kerim, Burak Bekaroğlu, Burak Yılmaz, Engin Can, Aabid, Boudjemaa, Dudziak, Kaan, El Kaabi, Ze Luis
Kasımpaşa: Erdem, Donk, Tarkan, Fabiano Silva, Yasin, Tirpan, Eysseric, Hajradinovic, Mortadha, Mounir, Fall

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Hatayspor'un konuğu Kasımpaşa | CANLI
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