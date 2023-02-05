İstanbulspor’un konuğu Alanyaspor | CANLI

Süper Lig'in 23. haftasında İstanbulspor-Alanyaspor maçı oynanıyor. Ev sahibi seri, konuk takım ise kötü gidişatı sonlandırmanın peşinde olacak. İstanbulspor-Alanyaspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...
İSTANBULSPOR 0 - 0 ALANYASPOR (İlk yarı oynanıyor)
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İLK 11'LER
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Duhan, Ba, Muammer, Rroca, Lokilo, Ethemi, Emir Kaan
Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Efecan, Fer, Ferhat, Cavaleiro, Balkovec, Yusuf, Ahmed Hassan, Lusamba, Doumbia