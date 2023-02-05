Kartal’a büyük çalım!

Karagümrük'te bıraktığı iki puanı telafi etmek için Sivas deplasmanına çıkan Beşiktaş'ta takımın reaksiyon vermesi bekleniyordu ancak öyle olmadı.İlk yarı da bu skorla bitti.İkinci devrede değişen pek bir şey olmadı. Sivas hızlı hücumlar denerken savunmada kalabalık pozisyon aldı. Beşiktaş, ev sahibinin duvarını aşamadı. Maç boyunca net pozisyona giremeyen, isabetli şut dahi bulamayan siyah-beyazlılar, oldukça kötü bir sınav geçirdi.Beşiktaş artık yarıştan psikolojik olarak koptu.Beşiktaş'taki 3. döneminde 4. maçına çıkan Vincent Aboubakar, beklentileri karşılamadı. 90 dakika sahada kalan Kamerunlu futbolcu, 3 şut denemesinde bulunurken hiç isabet sağlayamadı. Aboubakar, hafta içi oynanan Karagümrük karşılaşmasında da vasatı aşamayınca ilk yarı sonunda oyundan alınmıştı.Siyah-beyazlı ekip, Sivas'ta hem 3 puanı hem de 7 maçlık yenilmezlik serisini bıraktı. Kartal, son olarak 5 Kasım 2022 tarihinde ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1'lik skorla boyun eğmişti.Beşiktaş'ın en etkili gol ayağı olan Cenk Tosun, Sivasspor maçının sonlarına doğru sakatlandı. Yıldız futbolcu 90. dakikada yerini Rachid Ghezzal'a bıraktı.Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal, ayak parmaklarından geçirdiği ameliyatın ardından, uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. En son 16 Ekim 2022 tarihinde oynanan ve 2-2 biten Trabzonspor maçında forma giyen Cezayirli futbolcu, dün 90. dakikada oyuna girdi ve 111 günlük hasretine son verdi.Kartal'ın yıldız futbolcusu Kevin N'Koudou, ilk yarının başlarında armasını düşürdü. Devreyi böyle bitiren Kamerunlu oyuncu, ikinci yarıda formasını değiştirdi.Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maç sonrası şunları söyledi: "Zor bir maçtı. Karşımızdaki takım çok iyi bir kadroya sahip. Herkes kapasitesinin üzerine çıktı. Bizim çok güzel hedeflerimiz var hem Avrupa'da hem de kupada. Ancak öncelikle ligde iyi olmalıyız."Rıza Çalımbay, Beşiktaş'a karşı teknik direktörlük kariyerinde 8. galibiyetini elde etti. Deneyimli hoca diğer 33 müsabakada ise 23 yenilgi ve 10 beraberlik aldı.Beşiktaş'ın başında 10 maça çıkan teknik direktör Şenol Güneş, yaptığı 42 değişiklikten sıfır gol katkısı aldı.Sivas Beşiktaş'ı 5 maç aradan sonra mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar, rakibini bundan önce 2019-20 sezonunda 2-1'lik skorla yenmişti.