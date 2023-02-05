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Giriş Tarihi: 5.2.2023 15:20

Manchester United ve Chelsea'nin Osimhen yarışı

Manchester United ve Chelsea’nin Osimhen yarışı

İngiltere Premier Lig'de Manchester United ve Chelsea, Napoli'nin yıldızı Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor.

Ara transfer döneminde Enzo Fernandez'i kadrosuna katarak İngiltere transfer rekorunu kıran ve yaklaşık 330 milyon sterlin harcama yapan Chelsea, Victor Osimhen için Manchester United'la yarışıyor. Mirror'da yer alan haberde, Manchester United'ın da transfer listesinde yer alan Osimhen için Chelsea'nin de Napoli'ye teklif yapacağı belirtildi.

İtalya Serie A'da bu sezon topladığı 53 puanla liderlik koltuğunda oturan Napoli, Victor Osimhen için 100 milyon Euro talep ediyor. Futbol kariyerine Ult. Strikers'ta başlayan Victor Osimhen, sonrasında Wolfsburg, RSC Charleroi ve Lille formalarını giydi.

2020/21 sezonunun başında Lille'de Napoli'ye transfer olan Victor Osimhen, bu sezon 20 maçta süre alırken 15 gol ve 4 asist kaydetti. Chelsea ara transfer döneminde Enzo Fernandez, Mykhaylo Mudryk, Benoit Badiashile, Noni Madueke, Malo gusto, Andrey Santos, David Fofana ve Joao Felix'i kadrosuna katmıştı.

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Manchester United ve Chelsea'nin Osimhen yarışı
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