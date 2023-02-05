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Giriş Tarihi: 5.2.2023 09:40

Mauro Icardi rekora koşuyor! Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sonra...

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Mauro Icardi rekora koşuyor! Beşiktaş ve Fenerbahçe’den sonra...

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından Trabzonspor'a da gol atarak Sarı-Kırmızılılar'da derbilerdeki ilk 3 maçında da gol atan ilk oyuncu olmak istiyor.

Galatasaray formasıyla sahaya çıktığı karşılaşmalarda 8 gol-5 asistlik performans sergileyen Mauro Icardi, derbilerde Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi boş geçmedi. Arjantinli oyuncu, bugün kendi taraftarı önünde Trabzonspor'a da gol atarsa sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçecek.

Galatasaray formasıyla transfer olduğu sezonda ligde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı oynadığı ilk 3 maçın hepsinde gol atmayı başarmış bir isim henüz bulunmuyor. Beşiktaş derbisinde 2 golle skoru belirleyen İcardi, Kadıköy'deki dev maça 1 gol-1 asistle damgasını vurmuştu.

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Galatasaray'ı, Trabzonspor'a karşı kazanma alışkanlığı sebebiyle bir adım önde görüyorum. Okan hocanın elinde belki çok derin bir kadro yok ama kaliteli oyuncularından oluşan istikrarlı bir kadrosu var. Ayrıca Galatasaray seyircisi, nokta transfer gibi tribünler etkili destek veriyor. Galatasaraylı futbolcular da oyun olarak sıkıştıklarında bu desteği tribünlerden talep ediyor. Trabzonspor'un günü gününe uymayan bir oyun yapısı var. Mücadele gücü yüksek, tempolu ve taktik savaş içinde geçecek bir maç izleyeceğiz. Eğer Galatasaray kenar ortalarda topu Mauro İcardi ile buluşturursa kazanma konusunda problem yaşamazlar.

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Mauro Icardi rekora koşuyor! Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sonra...
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