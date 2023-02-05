Mauro Icardi rekora koşuyor! Beşiktaş ve Fenerbahçe’den sonra...

LEVENT TÜZEMEN - ICARDI TOPLA BULUŞMALI

Galatasaray'ı, Trabzonspor'a karşı kazanma alışkanlığı sebebiyle bir adım önde görüyorum. Okan hocanın elinde belki çok derin bir kadro yok ama kaliteli oyuncularından oluşan istikrarlı bir kadrosu var. Ayrıca Galatasaray seyircisi, nokta transfer gibi tribünler etkili destek veriyor. Galatasaraylı futbolcular da oyun olarak sıkıştıklarında bu desteği tribünlerden talep ediyor. Trabzonspor'un günü gününe uymayan bir oyun yapısı var. Mücadele gücü yüksek, tempolu ve taktik savaş içinde geçecek bir maç izleyeceğiz. Eğer Galatasaray kenar ortalarda topu Mauro İcardi ile buluşturursa kazanma konusunda problem yaşamazlar.