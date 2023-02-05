Okan Buruk'tan Fernando Muslera açıklaması! "Doktorumuz değerlendirecek..."

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yenen Galatasaray, etkili performasını sürdürüyor. Nef Stadı'nı dolduran taraftarların önünde kar yağışı altında oynanan maçın 13. saniyesinde Maxi Gomez'in attığı golle 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılı takım, rakibine 18. dakikada Dries Mertens ve 53. dakikada Mauro Icardi'nin penaltıdan attığı gollerle karşılık verdi.

Trabzonspor karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 54'e çıkartan Galatasaray, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 9 puan önüne geçti. Trabzonspor ise 38 puanda kaldı.

OKAN BURUK AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadar önemli bir maça göre hücum istatistiklerimiz yüksek. Maça hakim olan, domine eden taraf bizdik ve hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum. Bugün bu stadyum 100 bin kişi olsaydı, 100 bin kişi gelirdi."

"Çok fazla pozisyonumuz var. Şut ve rakip ceza sahasında buluşma sayımız yüksek. Daha fazla atabilirdik. Üçüncü golü atıp, maçı erken bitirebilirdik. Son dakika baskı yedik. Rakibin vuruşları etkili olsa, 2-2 de bitebilirdi. Maçı domine eden ve hak eden taraftık"

"Fernando Muslera'nın ayağında bir ağrı var, doktorumuz hastanede değerlendirecek. İnşallah önemli bir şey yoktur ve küçük bir şeyle atlatırız. Bir darbe aldı, darbenin ne getirdiğini tam olarak bilemiyoruz. Sadece Galatasaray için değil, Türkiye için önemli bir isim."