Rekora koşuyor

Arjantinli futbolcu, Beşiktaş ve F.Bahçe’nin ardından Trabzon ağlarına ilk 3 maçında da gol atan ilk oyuncu olmak istiyor
Galatasaray formasıyla sahaya çıktığı karşılaşmalarda 8 gol-5 asistlik performans sergileyen Mauro Icardi, derbilerde Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi boş geçmedi. Arjantinli oyuncu,bugün kendi taraftarıönünde Trabzonspor'ada gol atarsa sarı-kırmızılıkulübün tarihinegeçecek. Galatasaray formasıyla transfer olduğu sezonda ligde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı oynadığı ilk 3 maçın hepsinde gol atmayı başarmış bir isim henüz bulunmuyor. Beşiktaş derbisinde 2 golleskoru belirleyen İcardi,Kadıköy'deki dev maça 1gol-1 asistle damgasını vurmuştu.
MAURO İCARDİ LİGDE NE YAPTI?
11 MAÇ 8 GOL 5 ASİST %69 PAS %46 İkili müc. kazanma 2.0 Hava topu kazanma 2.6 Maç başı şut
BİR GÖRÜŞ / Levent TÜZEMEN
İCARDİ TOPLA BULUŞMALI
Galatasaray'ı, Trabzonspor'a karşı kazanma alışkanlığı sebebiyle bir adım önde görüyorum. Okan hocanın elinde belki çok derin bir kadro yok ama kaliteli oyuncularından oluşan istikrarlı bir kadrosu var. Ayrıca Galatasarayseyircisi,noktatransfer gibitribünler etkilidestek veriyor. Galatasaraylı futbolcular da oyun olarak sıkıştıklarında bu desteği tribünlerden talep ediyor. Trabzonspor'un günü gününe uymayan bir oyun yapısı var. Mücadelegücü yüksek, tempoluve taktik savaşiçinde geçecek birmaç izleyeceğiz. Eğer Galatasaray kenar ortalarda topu Mauro İcardi ile buluşturursa kazanma konusunda problem yaşamazlar.
CİCALDAU'YA KAPI KAPALI
İttihad-Kalba kulübüne kiralanan Alexandru Cicaldau, ara transfer döneminde Birleşik Arap Emirlikleri'nden ayrılmayacak. Sezon sonunda Galatasaray'a dönecek 25 yaşındaki Rumen orta saha, daha önce Okan Buruk'un gözüne girememişti. Cicaldau'nun kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor.
HAVA 1 DERECE! KAR BEKLENİYOR
Haftanın maçında gözler de havada olacak! Saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak maç sırasında kar beklenirken Meteroloji Genel Müdürlüğü'ne göre hava sıcaklığının 1 derece olacağı öğrenildi. G.Saray kulübü olası bir kar yağışınınmaçı engellememesi adına önlemlerini alırkentüm yetkililer de seferber oldu.
EMRE'YE KESİK BARIŞ'A FORMA
Okan Buruk, kazanan kadroyu Trabzonspor maçında bozacak. Ümraniyespor karşısında sol bekte aksayan Emre Taşdemir'i ilk 11'den kesme kararı alan Buruk, defansif yönü güçlü Leo Dubois'i hazırlamaya başladı. Kadıköy'de Fenerbahçe derbisinde sol bekte başarılı olan Fransız sağ bek, Trabzonspor karşısında da savunmanın solunda görev yapacak. Dubois'in 11'egirmesiyle Rashica yabancı sınırına takılacak.+3 yerlide Abdülkerim ve Kerem'i tamamlayacakisim Barış Alper Yılmaz olacak.
DEPLASMAN YASAĞI YOK
Soğuk havaya rağmen satışa çıkan 8 bin bilet kısa sürede tükendi. 42 bin kombineye sahip Nef Stadyumu, Trabzonspor maçında kapalı gişe olacak. Sezonun ilk yarısında 0-0 biten Trabzon'daki mücadelede Galatasaray taraftarı deplasman tribününde yer almıştı. Aslantepe'deki maçta da yaklaşık 2 bin 600 bordo-mavilitaraftar takımlarını destekleyecek.