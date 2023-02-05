Rekora koşuyor

Galatasaray formasıyla sahaya çıktığı karşılaşmalarda 8 gol-5 asistlik performans sergileyen Mauro Icardi, derbilerde Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi boş geçmedi.Galatasaray formasıyla transfer olduğu sezonda ligde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı oynadığı ilk 3 maçın hepsinde gol atmayı başarmış bir isim henüz bulunmuyor.MAÇGOLASİSTPASİkili müc. kazanmaHava topu kazanmaMaç başı şutGalatasaray'ı, Trabzonspor'a karşı kazanma alışkanlığı sebebiyle bir adım önde görüyorum. Okan hocanın elinde belki çok derin bir kadro yok ama kaliteli oyuncularından oluşan istikrarlı bir kadrosu var.Galatasaraylı futbolcular da oyun olarak sıkıştıklarında bu desteği tribünlerden talep ediyor. Trabzonspor'un günü gününe uymayan bir oyun yapısı var.Eğer Galatasaray kenar ortalarda topu Mauro İcardi ile buluşturursa kazanma konusunda problem yaşamazlar.İttihad-Kalba kulübüne kiralanan Alexandru Cicaldau, ara transfer döneminde Birleşik Arap Emirlikleri'nden ayrılmayacak. Sezon sonunda Galatasaray'a dönecek 25 yaşındaki Rumen orta saha, daha önce Okan Buruk'un gözüne girememişti. Cicaldau'nun kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor.Haftanın maçında gözler de havada olacak! Saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak maç sırasında kar beklenirken Meteroloji Genel Müdürlüğü'ne göre hava sıcaklığının 1 derece olacağı öğrenildi.Okan Buruk, kazanan kadroyu Trabzonspor maçında bozacak. Ümraniyespor karşısında sol bekte aksayan Emre Taşdemir'i ilk 11'den kesme kararı alan Buruk, defansif yönü güçlü Leo Dubois'i hazırlamaya başladı. Kadıköy'de Fenerbahçe derbisinde sol bekte başarılı olan Fransız sağ bek, Trabzonspor karşısında da savunmanın solunda görev yapacak.Soğuk havaya rağmen satışa çıkan 8 bin bilet kısa sürede tükendi. 42 bin kombineye sahip Nef Stadyumu, Trabzonspor maçında kapalı gişe olacak. Sezonun ilk yarısında 0-0 biten Trabzon'daki mücadelede Galatasaray taraftarı deplasman tribününde yer almıştı. Aslantepe'deki maçta da yaklaşıktakımlarını destekleyecek.