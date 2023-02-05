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Giriş Tarihi: 5.2.2023

Rize’de çaylar hem demli hem keyifli!

Rize’de çaylar hem demli hem keyifli!
Spor Toto 1.Lig'de playoff mücadelesi veren Çaykur Rizespor, evinde düşme hattında yer alan Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup etti. Maça hızlı başlayan Karadeniz ekibi 20. dakikada Olawoyin'in golüyle perdeyi açarken, 30. dakikada Bolasie ile devreyi 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda da gol yağmuru sürdü. 48'de Miya ile farkı 3'e çıkaran Rize, Bolasie'nin penaltısıyla skoru 4-0 yaptı. Alper 75'te 5-0'lık farkı buldu. Konuk takımın tek sayısı Mert'ten geldi. Çaykur Rize evinde üst üste 2. galibiyetini alırken, Yeni Malatya'nın son 6. deplasmanda da yüzü gülmedi.

TFF 2. VE 3. LİG'DE TOPLU SONUÇLAR
2. Lig Beyaz Grup: Soma-Amed Sportif: 1-1, Şanlıurfa-Esenler Erok (Ert.), K.Marmara Arnavutköy-Ankara: 2-1, Isparta 32-Tarsus İY: 6-1, Menemen FKBayburt Öİ: 3-0, Düzce Cam-İnegöl: 0- 2, H.İ Afyon-B.Petrol: 1-1, Bursa-Çorum FK: 0-3 2. Lig Kırmızı Grup: İskenderun- 1461 Trabzon: 1-0, B.Vanspor-Adayaman FK: 1-0, Kırşehir-Serik Bld: 1- 1, Kocaeli-Sarıyer: 2-1, Ank.Demir-Buca 1928: 2-0, GMG Kastamonu-Uşak: 0- 1, Etimesgut-B.Balıkesir: 1-1, Karacabey- Pazar: 4-2, Diyarbekir-Fethiye: 0-0, Z.Kömür-W.Kırklareli: 1-0 3. Lig Grup 1: Şile Yıldız-Karşıyaka: 1-0, 3. Lig Grup2: Ordu 1967-Turgutlu: 2-0

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Rize’de çaylar hem demli hem keyifli!
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