‘Ronaldo resmen bitik!’

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer olarak herkesi şaşırtan Cristiano Ronaldo, taraftarın gözüne ise giremedi. Takımının Al Fateh ile oynadığı maçta önemli fırsatları harcarken 90. dakikada penaltı vuruşunda ağları bulmasına rağmen kimseyi memnun edemedi.Oyuncunun eski günlerini arattığına vurgu yapılan haberlerin yanı sıra sosyal medyada da Ronaldo konuşuldu.yorumları dikkat çekti.Ronaldo, Al Fateh ile oynadıkları karşılaşmada rakip takımın savunmacısı Ammar Al Duhaim'i bir pozisyonda zorla yerden kaldırmaya çalışınca saha da karıştı...Manchester United, yollarını ayırdığı Cristiano Ronaldo'nun veliahtı olarak gösterilen Alejandro Garnacho ile rekor kırmaya hazırlanıyor. AS'ın haberine göre;Kırmızı Şeytanlar, kulüp tarihinin en uzun süreli sözleşmesini imzalayacak. İki sezon önce A.Madrid'in genç takımından transfer edilen sol kanat oyuncusu ile 8 yıllık imza atılacağı öğrenildi.