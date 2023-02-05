Trabzonspor Ola Brynhildsen için beklemede

DÖNÜŞ SIKINTISI!

Bu arada son çalışmasını Trabzon'da yapan Bordo-Mavililer, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi… Meteoroloji, İstanbul için olumsuz hava şartları uyarısı yaparken, THY'nin 5-6 Şubat tarihli pek çok uçuşunu iptal etmesi ve bunların arasında Trabzon'un da olması takımın dönüşünü düşündürüyor. Bordo-mavili yönetim, bunun için de tüm tedbirlerini almış durumda.