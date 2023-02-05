Trabzonspor Ola Brynhildsen için beklemede

Trabzonspor'un ara transfer dönemi içerisinde transfer yapma ihtimali oldukça düşük olsa da şu an boş olan 98 doğumlu oyuncu kontenjanına da uygun olan Ola Brynhildsen için bir girişim yapılmıştı. Molde, 23 yaşındaki orta sahayı kampa götürme kararı aldı. Ancak Norveç basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor ile iletişim hâlâ kopmadı. 8 Şubat'a kadar görüşmeler sürecek.
DÖNÜŞ SIKINTISI!
Bu arada son çalışmasını Trabzon'da yapan Bordo-Mavililer, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi… Meteoroloji, İstanbul için olumsuz hava şartları uyarısı yaparken, THY'nin 5-6 Şubat tarihli pek çok uçuşunu iptal etmesi ve bunların arasında Trabzon'un da olması takımın dönüşünü düşündürüyor. Bordo-mavili yönetim, bunun için de tüm tedbirlerini almış durumda.