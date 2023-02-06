Barcelona ve Real Madrid’den depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı!

İspanyol ekibi Real Madrid ve Barcelona bu sabah meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre şehirlerde de hissedilen depremin ardından dünyanın her yerinden geçmiş olsun mesajları geliyor. İspanyol takımı Real Madrid de Türkiye'de yaşanan deprem için kulübün resmi internet sitesinden geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yaşanan depremden dolayı derin üzüntü yaşadıklarını belirten Madrid temsilcisi, vefat eden vatandaşlar için başsağlığı diledi.

Barcelona'nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "FC Barcelona olarak Türkiye'deki deprem felaketinde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz Türkiye ile birlikte" denildi.

