Beşiktaşlı futbolculardan depremzedeler için yardım çağrısı

Herkesten destek beklediğini ifade eden Cenk Tosun, "Tüm ülkemizin başı sağ olsun. Hepimiz çok büyük acı çekiyoruz, çok üzgünüz. Ölenlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine de baş sağlığı diliyorum. Biz Beşiktaş ailesi olarak bir kampanya başlattık. AFAD ile birlikte ihtiyacı olanlara, arkadaşlarımızla birlikte desteklerimizi göndereceğiz, erzak göndereceğiz. Siz de Vodafone Park'a gereken erzakları getirin, onlar da yerine ulaşacaktır. Hepinizin desteğini bekliyorum. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.



JOSEF DE SOUZA: TÜRK İNSANI GÜÇLÜDÜR, BÖYLE ZOR DURUMLARIN ÜSTESİNDEN GELEBİLİR



Yaşanan deprem nedeniyle çok üzgün olduğunu dile getiren Josef de Souza, "Merhaba Beşiktaş taraftarları. Bugün yaşanan depremle ilgili üzüntülerimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle ben de bu ülkenin bir parçasıyım ve gerçekten çok üzüldüğüm bir facia yaşandı. Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Türk insanı güçlüdür, böyle zor durumların üstesinden gelebilir. Daha iyi günler için hep beraber yardımlaşacağız. Bu büyük üzüntü için oradaki insanlara yardım etmemiz gerekiyor. Kulübümüz bir liste yayınladı ve bu listede acil yardım malzemeleri var. Gücünüzün yettiği kadar bağışta bulunabilirsiniz. Ben kendi adıma yapacağım çünkü, oradaki insanlar büyük kayıplar yaşadılar. En azından bu kayıpları giderebilmek için elimizden geldiği kadarıyla yardım edebiliriz. Dualarım Türk insanıyla, herkesin başı sağ olsun" diye konuştu.



NECİP UYSAL: ÇOK ÜZÜNTÜLÜYÜZ



Beşiktaş taraftarlarından yardım beklediklerini belirten Necip Uysal, "Öncelikle bütün milletimizin başı sağ olsun. Çok üzüntülüyüz. Biz de Beşiktaş camiası olarak AFAD ile beraber bütün yardımlarınızı Vodafone Park'a bekliyoruz" dedi.



ATİBA HUTCHİNSON: ÜLKENİN GEÇİRDİĞİ BU ZOR ZAMANLARDA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEKTE BULUNALIM



Zor günlerde ihtiyaç sahiplerine destek olma çağrısında bulunan Atiba Hutchinson, "Herkese merhabalar, bildiğiniz gibi Türkiye'de dün gerçekleşen depremden fazlasıyla etkilenen insan var. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Beşiktaş olarak depremden etkilenen herkese dualarımızı gönderiyoruz. Herkesin yardım etmesini istiyoruz. Herkesin elinden geldiğince destek vermesini istiyoruz. Vodafone Park'a elimizden geldiğince malzeme yardımında bulunarak, ülkenin geçirdiği bu zor zamanlarda ihtiyaç sahiplerine destekte bulunalım. Dualarım depremden etkilenen herkese" diye konuştu.