Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Denizlispor Lig'de kalma umudunu artırdı!
Giriş Tarihi: 6.2.2023 11:24

Denizlispor Lig'de kalma umudunu artırdı!

DHA
Denizlispor Lig’de kalma umudunu artırdı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, son haftalarda çıkış yakalayarak Lig'de kalma umudunu artırdı.

Spor Toto 1'inci Lig'de Beyçimento Bandırmaspor deplasmanından 4-1'lik galibiyetle dönen Altaş Denizlispor'da umutlar arttı. Kümede kalma yolunda çok kritik bir galibiyete imza atan yeşil-siyahlılar yaşanan mali ve idari sıkıntılara rağmen pes etmedi.

Özellikle teknik direktör Giray Bulak yönetiminde çıkışa geçen Denizlispor'un 15'inci Erzurumspor FK ile arasındaki puan farkı 2'ye düştü. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz da alınan gelibiyetten dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti. Uz yaptığı açıklamada, "Teknik heyet ve futbolcularımızı kutluyorum. Ayrıca takımı deplasmanda yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Birlikte başaracağız. Bu takımı ligde tutacağız" ifadelerine yer verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem! Doğu ve Güneydoğu'da hissedildi
SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem sonrası kahreden haberler! Büyük depremde ölü sayısı yükseliyor
SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Soylu'dan Kahramanmaraş ve Gaziantep depremi açıklaması: 4. seviyede alarm verildi!
SON DAKİKA: Kahramanmaraş depremi sonrası Fuat Oktay ilk bilançoyu açıkladı! 300'e yakın vefat, 2 bini aşkın yaralı...
SON DAKİKA: Kahramanmaraş depremi kameralara böyle yansıdı! İşte deprem anı...
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.4'lük deprem! Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama: Tüm birimler teyakkuz halinde
SON DAKİKA | Türkiye 7.4'lük depremle sarsıldı! Diyarbakır'da acı bekleyiş: Kardeşim tepki veriyor, sesi geliyor!
CHP'li Okuyan 'Akşener sokağa çıkamaz' demişti: İYİ Parti'den bomba iddialara 'sessizlik' çağrısı
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı sömestr tatilinin bitmesine 2 gün kala tüm okullara gönderdi! Yeni uygulama başlıyor
Son dakika: Ali Koç resmen açıkladı! "Maça çıkıp 1 dakika sonra..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizlispor Lig'de kalma umudunu artırdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA