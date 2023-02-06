Denizlispor Lig’de kalma umudunu artırdı!

Spor Toto 1'inci Lig'de Beyçimento Bandırmaspor deplasmanından 4-1'lik galibiyetle dönen Altaş Denizlispor'da umutlar arttı. Kümede kalma yolunda çok kritik bir galibiyete imza atan yeşil-siyahlılar yaşanan mali ve idari sıkıntılara rağmen pes etmedi.

Özellikle teknik direktör Giray Bulak yönetiminde çıkışa geçen Denizlispor'un 15'inci Erzurumspor FK ile arasındaki puan farkı 2'ye düştü. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz da alınan gelibiyetten dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti. Uz yaptığı açıklamada, "Teknik heyet ve futbolcularımızı kutluyorum. Ayrıca takımı deplasmanda yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Birlikte başaracağız. Bu takımı ligde tutacağız" ifadelerine yer verdi.