Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’dan yardım kampanyası

Merkez üssü Kahramanmaraş ve çevre illerde etkilenen depremzedeler için Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray yardım toplayacaklarını resmi internet sitesinden duyurdu.
Beşiktaş, yardıma ilişkin açıklamasında, "Kulübümüz, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere yardım kampanyası düzenleyecektir. Düzenlenecek yardım kampanyasıyla ilgili detaylar önümüzdeki süreçte kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." İfadelerini kullandı.
GALATASARAY İHTİYAÇ LİSTESİ OLUŞTURDU
Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda ise, "Galatasaray Spor Kulübü olarak merkezi Kahramanmaraş olan ve tüm ülkemizi etkileyen depremle ilgili gelişmeleri üzülerek takip etmekteyiz. AFAD iş birliğinde resmi derneklerimiz, spor okullarımız ve taraftar grubumuz vasıtasıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu ve Taçspor Tesisleri'nde toplanacak yardımlar ihtiyaç olan bölgelere ulaştırılacaktır" denildi.
İhtiyaç listesi şöyle:
1 - Çadır İçi Soba
2 - Uyku Tulumu
3 - Standart ve Termal Battaniye
4 - Cep Isıtıcısı
5 - Yedek Şarj Üniteleri ve Powerbank
6 - Termal İçlik (Bebek/Çocuk/Yetişkin)
7 - Kışlık Eldiven/ Bere/ Atkı (Bebek/Çocuk/Yetişkin)
8 - Polar Battaniye, Polar Ara Katman
9 - Kalın Kazak
10 - Kışlık Bot (Yetişkin/Çocuk)
11 - Kışlık Çorap
12 - Bebek Maması
13 - Hijyen Malzemeleri
14 - El Feneri ve kalem pil