Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’dan yardım kampanyası

GALATASARAY İHTİYAÇ LİSTESİ OLUŞTURDU

Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda ise, "Galatasaray Spor Kulübü olarak merkezi Kahramanmaraş olan ve tüm ülkemizi etkileyen depremle ilgili gelişmeleri üzülerek takip etmekteyiz. AFAD iş birliğinde resmi derneklerimiz, spor okullarımız ve taraftar grubumuz vasıtasıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu ve Taçspor Tesisleri'nde toplanacak yardımlar ihtiyaç olan bölgelere ulaştırılacaktır" denildi.

İhtiyaç listesi şöyle:



1 - Çadır İçi Soba

2 - Uyku Tulumu

3 - Standart ve Termal Battaniye

4 - Cep Isıtıcısı

5 - Yedek Şarj Üniteleri ve Powerbank

6 - Termal İçlik (Bebek/Çocuk/Yetişkin)

7 - Kışlık Eldiven/ Bere/ Atkı (Bebek/Çocuk/Yetişkin)

8 - Polar Battaniye, Polar Ara Katman

9 - Kalın Kazak

10 - Kışlık Bot (Yetişkin/Çocuk)

11 - Kışlık Çorap

12 - Bebek Maması

13 - Hijyen Malzemeleri

14 - El Feneri ve kalem pil