Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten deprem açıklaması: ’Elimizden gelen her şeyi yapacağız’

Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük bölümünden hissedildi. Galatasaray Kulübü, depremzedeler için yardım kampanyası başlatırken, başkan Dursun Özbek, Nef Stadyumu'ndaki yardım toplama merkezini ziyaret etti. Öte yandan sarı-kırmızılı kulübün kadın basketbol takımı kaptanı Işıl Alben de yardım merkezine gelerek, kolileme çalışmalarına yardım etti.



Galatasaray olarak yaraları sarmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden başkan Dursun Özbek, "Sabah çok kötü uyandık. Öncelikle tüm Türk milletine geçmiş olsun diyorum. Allah bir daha böyle şeyler göstermesin. Gerçekten çok hazin bir durum var. Büyük bir depremle karşı karşıyayız. Galatasaray olarak elimizden gelen her şeyi depremzedelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Çalışan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Büyük bir özveriyle gelen yardımları tasnif ediyorlar. Bölgeye de hemen ulaştıracağız. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum, ailelerine Allah sabır versin. Bu yaraları sarmak için Galatasaray olarak elimizden geleni yapacağız. Milletimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.



IŞIL ALBEN: İNŞALLAH EN KISA SÜREDE YARALARIMIZI SARACAĞIZ



Ülke olarak birlik olunması halinde her şeyin üstesinden gelinebileceğini söyleyen Işıl Alben, "Çok üzgünüz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Deprem bölgesinde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza da sabırlar ve güç diliyorum. İnşallah en kısa sürede yaralarımızı saracağız. Biz ülke olarak birlik olmayı kısa sürede başarabilen bir toplumuz. Bugün de bunun bir örneğini yaşıyoruz. Kulübümüz de burada iyi organize olmuş durumda. Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza malzemeleri ulaştırmak, onlar destek olmak için buradayız. Herkesi gücü yettiğince yardım için bekliyoruz. Çok zor, üzücü günler yaşıyoruz. Birlik olarak üstesinden geleceğiz inşallah. Allah hepimizin yardımcısı olsun" diye konuştu.