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Giriş Tarihi: 6.2.2023 08:19

Inter, derbide Milan'ı tek golle yıktı

AA
Inter, derbide Milan’ı tek golle yıktı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 21. haftasında Inter, Milano derbisinde ezeli rakibi Milan'ı 1-0 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 21. haftasında Inter, Milano derbisinde ezeli rakibi Milan'ı 1-0 yendi.

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan derbi müsabakasında, zirve yarışından kopmak istemeyen Milano'nun iki büyük takımı kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, etkili başladığı maçın 34. dakikasında aradığı golü buldu. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı köşe atışında, ceza sahasında topa iyi yükselerek kafa vuruşu yapan Lautaro Martinez, Inter'i derbide 1-0 öne geçiren golü attı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da iki takım pozisyonlara girse de başka gol olmadı ve Inter, Milano derbisini 1-0 kazandı.

Bu arada, Inter'de maça ilk 11'de başlayan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 89. dakika mücadele etti ve daha sonra yerini Roberto Gagliardini'ye bıraktı.

Inter, derbi galibiyetiyle puanını 43 yaptı ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını korudu. Inter, 56 puanlı lider Napoli'nin 13 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

Serie A'da geçen sezonun şampiyonu Milan'ın son haftalardaki kötü gidişine derbide aldığı mağlubiyet de eklendi. Ligde üst üste 3. maçından da yenik ayrılan Milan'ın galibiyet hasreti de 5 maça çıktı. Kırmızı-siyahlılar, ezeli rakibi Inter karşısında aldığı yenilgiyle ligde bu sezon 5. kez sahadan mağlup ayrıldı.

38 puanla 6. sıraya gerileyen Milan, şampiyonluk yarışında da lider Napoli'nin 18 puan gerisine düştü. Bu sezon ligin ilk yarısında Milano derbisinde ise Milan, Inter'i 3-2 yenmişti.

Ligde bugün oynanan diğer maçlarda ise Torino, Udinese'yi 1-0 yenerken Bologna da deplasmanda Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.

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Inter, derbide Milan'ı tek golle yıktı
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