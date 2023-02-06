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Giriş Tarihi: 6.2.2023 09:17

Kayserispor kalecisi Bilal Bayezit: Nice başarılar elde edeceğiz

İHA
Kayserispor kalecisi Bilal Bayezit: Nice başarılar elde edeceğiz

Kayserispor kalecisi Bilal Bayezit, sözleşmesini 3 yıl uzattıktan sonra, "Nice başarılar elde edeceğimiz günü iple çekiyorum" dedi.

Kayserispor kalecisi Bilal Bayezit, sözleşmesini 3 yıl uzattıktan sonra, "Nice başarılar elde edeceğimiz günü iple çekiyorum" dedi.

Kayserispor ile sözleşme yenileyen Bilal Bayezit mutlulğunu sosyal paylaşım sitesindeki hesabından duyurdu. Sarı Kırmızılı kulüp ile 3 yıllık sözleşme yapan kaleci Bilal, "Formasını giymekten gurur duyduğum kulübüm Kayserispor ile olan sözleşmemi 3 yıl daha uzatmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hep birlikte nice başarılar elde edeceğimiz günleri iple çekiyor ve bana destek olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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Kayserispor kalecisi Bilal Bayezit: Nice başarılar elde edeceğiz
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