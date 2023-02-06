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Giriş Tarihi: 6.2.2023 11:28 Son Güncelleme: 6.2.2023 11:47

Son dakika: Deprem sonrası Bakan Kasapoğlu açıkladı! Tüm müsabakalar ertelendi

Son dakika: Deprem sonrası Bakan Kasapoğlu açıkladı! Tüm müsabakalar ertelendi

Son dakika haberleri: Türkiye futbol liglerinde maçlar yaşanan deprem nedeniyle maçlar ertelendi. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur." dedi.

Türkiye futbol liglerinde maçlar yaşanan deprem nedeniyle maçlar ertelendi. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur." dedi.

BAKAN KASAPOĞLU AÇIKLADI

Bakan Kasapoğlu: "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

SPOR DÜNYASINDA ENDİŞELİ BEKLEYİŞ

Kahramanmaraş merkezli 04.17'de meydana gelen ve 10 ilde yaşanan depremde bazı spor kafilelerinden haber alınamıyor. TVF Erkekler Voleybol 2'inci Lig 6'ncı Grup'ta play off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımı oyuncuları Malatya'da konakladıkları Kırçuval Otel'in deprem sebebiyle yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Kurtarma çalışmalarında sporcular Enes, Mustafa ve Berk'in enkaz altından çıkartıldığı öğrenildi.

HATAY KADIN VOLEYBOL TAKIMI ENKAZ ALTINDA

Depremde Hatay Kadın Voleybol Takımı oyuncularının da enkaz altında kaldığı öğrenildi. Alanya Belediyespor Oyuncusu Eneshan Can, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, Hatay Kadın Voleybol Takımı'nda oynayan 14 oyuncunun kaldıkları binanın yıkılması üzerine enkaz altında kaldıklarını duyurdu.

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Son dakika: Deprem sonrası Bakan Kasapoğlu açıkladı! Tüm müsabakalar ertelendi
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