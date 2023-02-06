Son dakika: Deprem sonrası Bakan Kasapoğlu açıkladı! Tüm müsabakalar ertelendi

BAKAN KASAPOĞLU AÇIKLADI

Bakan Kasapoğlu: "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

SPOR DÜNYASINDA ENDİŞELİ BEKLEYİŞ

Kahramanmaraş merkezli 04.17'de meydana gelen ve 10 ilde yaşanan depremde bazı spor kafilelerinden haber alınamıyor. TVF Erkekler Voleybol 2'inci Lig 6'ncı Grup'ta play off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımı oyuncuları Malatya'da konakladıkları Kırçuval Otel'in deprem sebebiyle yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Kurtarma çalışmalarında sporcular Enes, Mustafa ve Berk'in enkaz altından çıkartıldığı öğrenildi.



HATAY KADIN VOLEYBOL TAKIMI ENKAZ ALTINDA



Depremde Hatay Kadın Voleybol Takımı oyuncularının da enkaz altında kaldığı öğrenildi. Alanya Belediyespor Oyuncusu Eneshan Can, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, Hatay Kadın Voleybol Takımı'nda oynayan 14 oyuncunun kaldıkları binanın yıkılması üzerine enkaz altında kaldıklarını duyurdu.