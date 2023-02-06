Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da sürpriz ayrılık yaşandı! Abdullah Avcı: Sana ihtiyacım var...
Giriş Tarihi: 6.2.2023 08:39

Trabzonspor'da sürpriz ayrılık yaşandı! Abdullah Avcı: Sana ihtiyacım var...

SPOR SERVİSİ
Trabzonspor’da sürpriz ayrılık yaşandı! Abdullah Avcı: Sana ihtiyacım var...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da dev derbi öncesi sürpriz bir ayrılık yaşandı. Djaniny Semedo Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah'tan teklif aldığını ve ayrılmak istediğini bildirdi. Abdullah Avcı'nın ısrarla takımda kalmasını beklediği oyuncu, ikna olmadı ve ayrılık sinyalini verdi.

Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi sürpriz bir ayrılık yaşandı. Antalyaspor maçında kaçırdığı goller nedeniyle tepki çeken Djaniny Semedo, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah'tan teklif aldığını ve ayrılmak istediğini bildirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kendisine ihtiyacı olduğunu ısrarla belirtmesine rağmen futbolcu ikna olmadı. Bunun üzerine yapılan görüşmelerin ardından talebi kabul edilen 31 yaşındaki golcü, sezon sonuna kadar Al Sharjah'a kiralanacak. Sezon başında sözleşmesi 2025'e kadar uzatılan Djaniny, bu sezon ligde 17 maçta görev yaparken gol atamadı.

LAHTİMİ SÜRPRİZİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçının 11'inde büyük bir sürprize imza attı. Deneyimli teknik adam, Djaniny'nin ayrılma talebi sonrası, Faslı oyuncu Lahtimi'yi derbide 11'de görevlendirdi. Daha önce Süper Lig'de 3 maçta sonradan oyuna girip toplamda 42 dakika süre alan 21 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili formayı ligde ilk kez 11'de giydi. Öte yandan Abdullah Avcı, Bartra'yı da bu maçta yedek soyundurup yerine Vitor Hugo'yu görevlendirdi

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem! Doğu ve Güneydoğu'da hissedildi
SON DAKİKA DEPREM | Osmaniye, Şanlıurfa, Malatya'dan peş peşe acı haberler: Can kaybı artıyor
SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Soylu'dan Kahramanmaraş ve Gaziantep depremi açıklaması: 4. seviyede alarm verildi!
CHP'li Okuyan 'Akşener sokağa çıkamaz' demişti: İYİ Parti'den bomba iddialara 'sessizlik' çağrısı
Son Dakika Deprem Haberleri! Diyarbakır’da korkutan deprem! Bingöl ve Muş’ta da hissedildi
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı sömestr tatilinin bitmesine 2 gün kala tüm okullara gönderdi! Yeni uygulama başlıyor
İngiliz The Guardian'dan küstah çağrı: Hedefte yine Başkan Erdoğan var
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.4'lük deprem! Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama: Tüm birimler teyakkuz halinde
Son dakika: Ali Koç resmen açıkladı! "Maça çıkıp 1 dakika sonra..."
Eski CHP'li bakandan Akşener'e açık tehdit! "Elimde belgeler var hepsini açıklarım"
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da sürpriz ayrılık yaşandı! Abdullah Avcı: Sana ihtiyacım var...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA