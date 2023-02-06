Trabzonspor’da sürpriz ayrılık yaşandı! Abdullah Avcı: Sana ihtiyacım var...

Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi sürpriz bir ayrılık yaşandı. Antalyaspor maçında kaçırdığı goller nedeniyle tepki çeken Djaniny Semedo, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah'tan teklif aldığını ve ayrılmak istediğini bildirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kendisine ihtiyacı olduğunu ısrarla belirtmesine rağmen futbolcu ikna olmadı. Bunun üzerine yapılan görüşmelerin ardından talebi kabul edilen 31 yaşındaki golcü, sezon sonuna kadar Al Sharjah'a kiralanacak. Sezon başında sözleşmesi 2025'e kadar uzatılan Djaniny, bu sezon ligde 17 maçta görev yaparken gol atamadı.

LAHTİMİ SÜRPRİZİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçının 11'inde büyük bir sürprize imza attı. Deneyimli teknik adam, Djaniny'nin ayrılma talebi sonrası, Faslı oyuncu Lahtimi'yi derbide 11'de görevlendirdi. Daha önce Süper Lig'de 3 maçta sonradan oyuna girip toplamda 42 dakika süre alan 21 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili formayı ligde ilk kez 11'de giydi. Öte yandan Abdullah Avcı, Bartra'yı da bu maçta yedek soyundurup yerine Vitor Hugo'yu görevlendirdi