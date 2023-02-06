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Giriş Tarihi: 6.2.2023 14:57

Yeni Malatyaspor enkaz altındaki kalecisi için dua istedi

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Yeni Malatyaspor enkaz altındaki kalecisi için dua istedi

Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın deprem sonrası enkaz altında kaldığını ve henüz kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Malatya'da da hissedilen depremde kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kaldığını ve henüz kendisinden haber alınamadığı bildirdi.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, depremde hasar görerek yıkılan binada bulunmaktadır. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şu an henüz kendisinden haber alınamamıştır. Dualarınızı eksik etmeyin" şeklinde ifadeleride bulunuldu.

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Yeni Malatyaspor enkaz altındaki kalecisi için dua istedi
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