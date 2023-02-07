Dünyadan destek mesajı yağdı

REAL MADRİD (İspanya): "Real Madrid kulüp başkanı ve yönetim kurulu, Türkiye ve Suriye'yi vuran deprem için en derin üzüntülerini ve dayanışmalarını paylaşıyor. Kulübümüz, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyor. Onlara tüm gücümüzü ve içtenliğimizi gönderiyoruz."BARCELONA (İspanya): "FC Barcelona olarak Türkiye'deki deprem felaketinde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz Türkiye ile birlikte."VİLLARREAL (İspanya): "Villarreal CF, Türkiye'nin güneydoğusunu ve Suriye'nin kuzeyini vuran korkunç depremden etkilenenlere dayanışmasını göstermek istiyor."CELTA VİGO (İspanya): "Celta, Türkiye'nin güneydoğusunu ve Suriye'nin kuzeyini vuran depremde vefat edenlere ve etkilenenlere dayanışmasını göstermek istiyor."VALENCİA (İspanya): "Kalbimiz, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremde hayatını kaybedenlerle birlikte.Depremden etkilenen ailelere başsağlığı dileriz."OSASUNA (İspanya): "Osasuna, sabah meydana gelen korkunç deprem için tüm desteğini Türkiye ve Suriye halklarına göndermek istiyor. Kalbimiz vefat edenler ve yakınlarıyla birlikte."LILLE (Fransa): "Bu pazartesi günü, bölgeyi vuran şiddetli depremin ardından düşüncelerimiz, LOSC destekçilerinden oluşan geniş bir topluluğun yaşadığı Türkiye ve Suriye'ye gidiyor. Size güç ve cesaret diliyoruz"NEFTCI BAKÜ (Azerbaycan): "Türkiye'nin birçok şehrinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin ve yaralananların derin üzüntüsünü yaşıyoruz.'Neftçi' ailesi adına hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara şifalar diliyoruz."KARABAĞ (Azerbaycan): "Kardeş Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyoruz. Başın sağ olsun Türkiye!"PANATHİNAİKOS (Yunanistan): "Türkiye ve Suriye'deki deprem haberleriyle yıkıldık. Vefat edenlerin ailelerine en derin başsağlığı diliyoruz.Düşüncelerimiz ve dualarımız sizinle."B.DORTMUND (Almanya): "Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem felaketi bizleri derinden sarstı. İyi dileklerimiz tüm kurbanlar, aileleri, yakınları için endişelenen insanlar ve tabii ki tüm yardım edenlerle birlikte" mesajı paylaştı.