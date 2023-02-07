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Giriş Tarihi: 7.2.2023 09:02

Galatasaray'dan Fernado Muslera için açıklama geldi! 1 ay...

SPOR SERVİSİ
Galatasaray’dan Fernado Muslera için açıklama geldi! 1 ay...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Fernando Muslera, Trabzonspor derbisinde kurtardığı frikikte aldığı darbeyle sakatlanmştı. Galatasaray'dan kulübünden yapılan açıklamada, 1 ay olmayacağı ifade edildi.

Trabzonspor karşılaşmasında kurtardığı frikikte aldığı darbeyle sakatlanan Fernando Muslera'nın maçı acı içinde yarıda bırakması, Galatasaray camiasını şoka uğratmıştı. Dün hastanede yapılan detaylı tetkiklerde Uruguaylı kalecinin sağ ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edildi. Tedavisine hemen başlanan tecrübeli file bekçisinin yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. 36 yaşındaki kalecinin, iyileşme sürecine göre mart ayında yapılacak karşılaşmalara yetişme ihtimali var. Bu sezon Süper Lig'de sarı-kırmızılıların kalesini 21 maçta koruyan tecrübeli file bekçisi, sadece 16 gol yerken 9 karşılaşmada rakiplerine geçit vermedi.

OKAN KOCUK'A TAM DESTEK
Teknik direktör Okan Buruk, kaleci transferi düşünmüyor ve Muslera dönene kadar Okan Kocuk'la devam edecek. Okan'ın kaleyi devralmasıyla +3 yerli kuralında Buruk'un eli rahatlayacak ve Rashica'ya 11'de yer açılacak. Profesyonel sözleşme imzalayan 18 yaşındaki genç eldiven Jankat Yılmaz ise kiralık gönderilemeyecek ve kulübede oturacak.

ASLAN'DAN İKİ GÜNLÜK MOLA
YOĞUN maç trafiğinde lig ve kupada kayıpsız giden Galatasaray'da Trabzonspor galibiyetinin ödülü iki gün izin oldu. Teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı oyunculara dinlenmeleri için iki gün izin verirken, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıkları yarın akşam Florya'da başlayacak.

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Galatasaray'dan Fernado Muslera için açıklama geldi! 1 ay...
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