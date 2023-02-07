Galatasaray’dan Fernado Muslera için açıklama geldi! 1 ay...

Trabzonspor karşılaşmasında kurtardığı frikikte aldığı darbeyle sakatlanan Fernando Muslera'nın maçı acı içinde yarıda bırakması, Galatasaray camiasını şoka uğratmıştı. Dün hastanede yapılan detaylı tetkiklerde Uruguaylı kalecinin sağ ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edildi. Tedavisine hemen başlanan tecrübeli file bekçisinin yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. 36 yaşındaki kalecinin, iyileşme sürecine göre mart ayında yapılacak karşılaşmalara yetişme ihtimali var. Bu sezon Süper Lig'de sarı-kırmızılıların kalesini 21 maçta koruyan tecrübeli file bekçisi, sadece 16 gol yerken 9 karşılaşmada rakiplerine geçit vermedi.Teknik direktör Okan Buruk, kaleci transferi düşünmüyor ve Muslera dönene kadar Okan Kocuk'la devam edecek. Okan'ın kaleyi devralmasıyla +3 yerli kuralında Buruk'un eli rahatlayacak ve Rashica'ya 11'de yer açılacak. Profesyonel sözleşme imzalayan 18 yaşındaki genç eldiven Jankat Yılmaz ise kiralık gönderilemeyecek ve kulübede oturacak.YOĞUN maç trafiğinde lig ve kupada kayıpsız giden Galatasaray'da Trabzonspor galibiyetinin ödülü iki gün izin oldu. Teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı oyunculara dinlenmeleri için iki gün izin verirken, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıkları yarın akşam Florya'da başlayacak.