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Giriş Tarihi: 7.2.2023 09:54

Leeds United'da Jesse Marsch dönemi sona erdi

AA
Leeds United’da Jesse Marsch dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'da teknik direktör Jesse Marsch'ın görevine son verildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'da teknik direktör Jesse Marsch'ın görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle ABD'li teknik direktör Marsch ile ekibi Rene Maric, Cameron Toshack ve Pierre Barrieu'nun görevlerinin sonlandırıldığı belirtildi.

Ligde 7 maçtır kazanamayan ve son olarak Nottingham Forest'a 1-0 kaybeden Leeds United, küme düşme hattının averaj farkıyla dışında, 18 puanla 17. sırada bulunuyor.

Leeds United'ı bir yıl çalıştırmasının ardından görevine son verilen 49 yaşındaki Marsch, daha önce Leipzig, Salzburg, New York Red Bulls ve Montreal'in teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

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Leeds United'da Jesse Marsch dönemi sona erdi
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