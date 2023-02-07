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Giriş Tarihi: 7.2.2023 15:52

Lincoln Henrique: Çocuklu bir aileyi her şey geride kalana kadar misafir etmek isteriz

İHA
Lincoln Henrique: Çocuklu bir aileyi her şey geride kalana kadar misafir etmek isteriz

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique, yaşanılan depremden etkilenen çocuklu bir aileyi misafir etmek istediğini açıkladı.

Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de hasara sebep olan depremden etkilenen çocuklu bir aileyi misafir etmek istediğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yapılan paylaşımda, "Hepimiz depremzedelere destek olmalıyız. Aile olarak depremde evi yıkılan çocuklu bir aileyi her şey geride kalana kadar misafir etmek isteriz. Yetkililer bizimle iletişime geçebilir. İstanbul'a getirilecek ailenin tüm otel masraflarını karşılamaya hazırım" ifadelerini kullandı.

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Lincoln Henrique: Çocuklu bir aileyi her şey geride kalana kadar misafir etmek isteriz
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