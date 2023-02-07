Onur bitiyor

Sarı-kırmızılı kulüp, 3 yıllık yeni kontrat yaptığı 28 yaşındaki sağ beke, sarı-lacivertliler ile pazarlık onayı verdi. Anlaşmanın sağlanması an meselesi
Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Onur Bulut'ta dün yeni gelişmeler yaşandı. 28yaşındaki sağ bek,Kayserispor ile sezonsonunda bitecekolan kontratını3 yıl dahauzattı. Sarıkırmızılı kulüp, yeni sözleşmesini TFF'ye bildirdiği tecrübeli savunmacıya ardından da F.Bahçe ile transfer görüşmesi için izin verdi. Onur'un sarı-lacivertliekibe gelmeyehazır olduğu öğrenildi. Bu arada iki kulüp arasındaki anlaşmanın da sağlanmak üzere olduğu kaydedilirken, bu transferin gerçekleşmesi halinde Kayserispor'unMame Thiam'dankalan 1.75 milyonEuro borcunun da silineceği ifade edildi.
TAKIM 1 GÜN İZİN YAPTI
YAŞANAN büyük deprem nedeniyle ülkedeki tüm spor organizasyonları durdurulunca Konyaspor ile oynayacağı maç ertelenen Fenerbahçe dünü izinli geçirdi. Teknik direktör Jesus, oyuncularından 1 gün dinlenmesini istedi. Sarı-lacivertli ekip bugün çalışmalarına başlayacak.