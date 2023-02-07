Onur bitiyor

Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Onur Bulut'ta dün yeni gelişmeler yaşandı.Sarıkırmızılı kulüp, yeni sözleşmesini TFF'ye bildirdiği tecrübeli savunmacıya ardından da F.Bahçe ile transfer görüşmesi için izin verdi.Bu arada iki kulüp arasındaki anlaşmanın da sağlanmak üzere olduğu kaydedilirken, bu transferin gerçekleşmesi halindeifade edildi.YAŞANAN büyük deprem nedeniyle ülkedeki tüm spor organizasyonları durdurulunca Konyaspor ile oynayacağı maç ertelenen Fenerbahçe dünü izinli geçirdi. Teknik direktör Jesus, oyuncularından 1 gün dinlenmesini istedi. Sarı-lacivertli ekip bugün çalışmalarına başlayacak.