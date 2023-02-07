Son dakika: Kulüpler Birliği'ne önemli çağrı! "Kriz masası kurulmalı"

"TÜRK FUTBOL AİLESİ ÇOK BÜYÜK BİR AİLE"

Yardımların sağlıklı bir şekilde ulaşması için Kulüpler Birliği'nin harekete geçmesi ve sorumluluk alıp bu işi organize etmesi lazım. Türk futbol ailesi çok büyük bir aile. Başta Kulüpler Birliği olmak üzere bütün takımlarımız bir araya gelerek kriz masası kurmalı. Kulüplerimiz gerekirse Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordineli bir şekilde hareket etmeli, maddi ve manevi ne gerekiyorsa yapmalı.