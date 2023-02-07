Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Depremzedeler için Ronaldo'nun forması açık artırmaya çıkıyor! Merih Demiral harekete geçti...
Giriş Tarihi: 7.2.2023 20:48

Son dakika haberi: Depremzedeler için Ronaldo'nun forması açık artırmaya çıkıyor! Merih Demiral harekete geçti...

İHA
Son dakika haberi: Depremzedeler için Ronaldo’nun forması açık artırmaya çıkıyor! Merih Demiral harekete geçti...

Son dakika haberi: İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu ve koleksiyonundaki imzalı formasının açık artırma usulü satılıp depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

Milli oyuncu Merih Demiral, sosyal medya hesabından depremzedeler için Cristiano Ronaldo'nun imzalı formasını açık artırma usulü satılacağını duyurdu. Demiral, şu açıklamayı yaptı:

"Az önce Cristiano Ronaldo ile konuştum. Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere bağışlanacaktır."

BONUCCI DE DAHİL OLDU

Ayrıca Demiral, tecrübeli futbolcu Leonardo Bonucci ile görüştüğünü söyleyerek, "Şimdi de Leonardo Bonucci ile konuştum. Üzüntüsünü dile getirdi ve Türkiye'nin, insanımızın yanında olduğunu söyledi. Ayrıca bir imzalı Juventus forması da kendisinin bağışladığını söyledi." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem bölgesinden acı haberler! AFAD'dan ölü sayısı ve yaralı sayısı için yeni açıklamalar
SON DAKİKA: Hatay'dan korku dolu görüntüler! Depremin boyutunu ortaya seren en net video…
İstanbul Havalimanı'nda duygulandıran görüntüler: Binlerce gönüllü depremzedelere yardım için akın etti
Başkan Erdoğan: Devletimiz tüm imkanlarıyla bölgede! "10 ilde OHAL ilan edildi"
SON DAKİKA: Deprem fırsatçıları için Bakanlık harekete geçti! e-Seferberlik ilan edildi
PKK’dan kalleş saldırı! Depremi bile fırsat bildiler...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan parti liderleri ile görüştü: Deprem bölgesindeki son durumu ele aldılar
Deprem felaketi ve akbabalar
Son dakika: Ali Koç resmen açıkladı! "Maça çıkıp 1 dakika sonra..."
Borçlanması yetmeyen 1.260 gün prim ödeyebilir
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Depremzedeler için Ronaldo'nun forması açık artırmaya çıkıyor! Merih Demiral harekete geçti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA