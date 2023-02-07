Son dakika haberi: Konyaspor’dan depremzedelere büyük destek! 100 konteyner ev yola çıktı...

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Fatih Özgökçen himayesinde yönetim kurulumuz ve yardımseverlerin işbirligi ile 100 adet konteyner evimiz, deprem bölgesine gidiyor. Konyaspor konteyner kenti, yetkililerin göstereceği yerde depremzede kardeşlerimize hizmet edecek." ifadeleri kullandı.