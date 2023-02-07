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Giriş Tarihi: 7.2.2023 22:33 Son Güncelleme: 7.2.2023 22:33

Son dakika haberi: Konyaspor'dan depremzedelere büyük destek! 100 konteyner ev yola çıktı...

Son dakika haberi: Konyaspor’dan depremzedelere büyük destek! 100 konteyner ev yola çıktı...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, afet bölgesine 100 adet konteyner ev gönderildiğini açıklarken, kulüp başkanı Fatih Özgökçen, stadyumun localarını depremzedelere açtı. İşte tüm detaylar...

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, afet bölgesine 100 adet konteyner ev gönderildiğini açıklarken, kulüp başkanı Fatih Özgökçen, stadyumun localarını depremzedelere açtı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Fatih Özgökçen himayesinde yönetim kurulumuz ve yardımseverlerin işbirligi ile 100 adet konteyner evimiz, deprem bölgesine gidiyor. Konyaspor konteyner kenti, yetkililerin göstereceği yerde depremzede kardeşlerimize hizmet edecek." ifadeleri kullandı.

Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen ise, depremzedeleri stadyum localarında ağırlamak için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Fatih Özgökçen, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızı stadyumumuzun localarında misafir edebilmek için tüm hazırlıklarımızı tamamladık." ifadelerini içeren bir paylaşım yaptı.

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Son dakika haberi: Konyaspor'dan depremzedelere büyük destek! 100 konteyner ev yola çıktı...
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